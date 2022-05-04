У шостий пакет європейських санкцій проти Росії можуть внести 17 компаній ОПК

У шостий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії за війну можуть потрапити 17 компаній оборонно-ромислового комплексу, а також компанії, які допомагали РФ обходити давніші санкції.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марчин Пшидач, передає Європейська правда.

За словами Пшидача, у санкційний список з ініціативи Польщі додадуть 17 компаній ОПК.

"Також ми переконали партнерів накласти санкції та усі платіжні й фінансові компанії, які лобіювали інтереси РФ і допомагали обходити санкції", – додав Пшидач.

Він зазначив, що Польща просувала максимально жорсткі санкції проти енергетичного сектора, тому що саме він забезпечує найбільші доходи Кремля.

Заступник міністра додав, що шостий пакет санкцій точно не буде останнім, доки війна в Україні триває і російські війська залишаються на території України.

"Санкційна політика має йти ще набагато далі. Польща підтримує це, і буде працювати над такими кроками у наступному, сьомому пакеті", – сказав Пшидач.

Як повідомлялося, голова європейської дипломатії Жозеп Боррелль заявив, що Євросоюз готує шостий пакет санкцій проти Москви, який зокрема передбачатиме виключенняще низки російських банків із системи обміну повідомленнями SWIFT.