Угорська MOL оцінила строк для відмови від російської нафти у 4 роки

Угорська нафтогазова MOL не може швидко відмовитись від російської нафти.

Про це заявив глава групи компаній Жолт Ернаді під час річних загальних зборів, передає Інтерфакс-Україна.

"Центральна Європа і Угорщина не в змозі відразу відокремитися від російської нафти і нафтопродуктів. Це не ідеологічне питання, а логістичне, технологічне й хімічне. Потрібно 2-4 роки і $500-700 мільйонів, щоб MOL змогла бути більш гнучкою і повністю незалежною в Угорщині та Словаччині", – сказав Ернаді.

При цьому глава MOL зазначив, що компанія повністю дотримуватиметься санкцій Європейського союзу, введених проти Росії.

Разом з тим, в інтерв'ю угорському виданню Telex Ернаді заявив, що компанія намагається збільшити закупівлю нафти морем: "Необхідне приготування вже зроблено, і завантажили кілька партій".

За словами Ернаді, в разі запровадження повного ембарго на російську нафту навіть за альтернативних поставок Дунайський нафтопереробний завод скоротив би виробництво на 20%, а НПЗ у Братиславі – на 30%.

"Ми можемо уявити всеосяжне ембарго тільки в тому випадку, якщо в більшої кількості країн, розташованих поблизу моря, включно з нами, буде перехідний період. Мінімальний термін – три роки. Без нього в короткостроковій перспективі слід очікувати на дефіцит продукції, економічних втрат і вищу інфляцію У цьому випадку тягар санкцій непорівнянно ляже на Угорщину, Словаччину, Чехію та Сербію", – вважає Ернаді.

Як повідомлялося, раніше міністр зовнішньоекономічних зв'язків та закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина голосуватиме проти запропонованого Єврокомісією шостого пакету санкцій проти Росії, якщо країни Євросоюзу не зроблять винятку з ембарго на постачання російської нафти для країн, які імпортують російську нафту по трубопроводах.

За його словами, Угорщина не може гарантувати безперебійне функціонування економіки без російської нафти, адже 65% нафти надходить до Угорщини з Росії через нафтопровід "Дружба".