Суд арештував корпоративні права і рахунки підприємств родичів Медведчука та Козака

За ініціативи Державного бюро розслідувань суд наклав арешт на корпоративні права та рахунки суб’єктів господарювання, що належать родичам народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака.

Як повідомляє пресслужба ДБР, на заарештованих рахунках знаходилось понад 40 млн грн.

Зазначається, що в середу працівники Територіального управління ДБР Львова провели чергові обшуки на об'єктах, пов'язаних з родинами депутатів. Слідчі дії відбувалися за шістьома адресами, одна з них – на Київщині, решта – на території Львівської області.

Обшуки проводилися у межах кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 364, ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України). Родичі Козака та Медведчука є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівській області.

Під час слідчих дій вилучено цінні картини, предмети антикваріату, інші коштовності. Надалі ДБР ініціюватиме питання щодо накладення на них арешту та їх передачі до Національного агентства з управління активами.

27 квітня ДБР вже проводила обшуки на 22 об'єктах на Львівщині, які належать родичам нардепів.

За даними Bihus.Info, у провадженні йдеться кар’єри в с. Родатичі Городоцького району та с. Великополе Яворівського району.

Видобуток, за даними слідства, веде компанія ТОВ "Керамбуд". ЇЇ кінцевими бенефіціарами, через ТОВ "Експонент", є рідний брат Віктора Медведчука – Сергій Медведчук (вилетів з України в січні) і рідний брат його бізнес-партнера Тараса Козака – Богдан Козак (місцезнаходження невідоме). На думку слідства, Сергій Медведчука не автономно вів записаний на нього бізнес – Віктор Медведчук записав на нього компанії, бо сам як народний депутат не мав права керувати бізнесом.

Зазначається, що ТОВ "Керамбуд" отримало спецдозвіл на користування надрами ще в 2004 році., з порушенням процедури – без аукціону. За кілька років цей спецдозвіл у судовому порядку визнали недійсним. Однак підприємство продовжувало працювати, а під час перевірки екологічної інспекції показувало ухвалу про нібито скасування тієї постанови суду. Слідство з’ясувало, що такої ухвали фізично не існувало, в реєстрі вона відсутня. Крім того, її нібито "виніс" суддя ВАСУ Микола Сірош, який перебуває у розшуку у кримінальному провадженні НАБУ.