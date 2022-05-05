Федрезерв США вперше з 2000 року підвищив базову ставку на 50 пунктів
Федеральна резервна система (ФРС) підвищила відсоткову ставку за федеральними кредитними засобами (federal funds rate) на 50 базисних пунктів, тепер її діапазон становить 0,75-1% річних.
Про це йдеться у комюніке Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) за підсумками травневого засідання, передає Інтерфакс-Україна.
Рішення співпало з прогнозами економістів та учасників ринку.
У березні Федрезерв підняв ставку на 25 б.п. Востаннє американський ЦБ збільшував ставку за підсумками двох засідань поспіль у 2006 році, а підйому одразу на 50 б.п. не було з 2000 року.
"Вторгнення Росії в Україну спричиняє величезні людські та економічні труднощі. Наслідки для економіки США дуже невизначені. Вторгнення та пов'язані з ним події створюють додатковий тиск на інфляцію та, ймовірно, впливають на економічну активність. Крім того, пов’язані з COVID-19 блокування в Китаї, ймовірно, посилять перебої в ланцюжку поставок. Комітет дуже уважно ставиться до інфляційних ризиків", – йдеться у повідомленні комітету.
Керівники центробанку також оголосили про намір "почати скорочення портфеля держоблігацій, боргових зобов'язань державних структур та забезпечених іпотекою боргових паперів 1 червня", зазначається у повідомленні.
Базова ставка ФРС – відсоткова ставка, за якою комерційні банки в США кредитують один одного на короткий термін. Підвищення ставки є фактором зниження світових цін на нафту, газ та метали, а через них – на інші товари.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль