Shell списала активи на $3,9 мільярда через рішення про вихід з Росії

Компанія Shell у звітності за перший квартал 2022 року визнала витрати від уходу з російських активів на рівні $3,9 млрд після сплати податків.

Про це повідомили в пресслужбі компанії, передає Інтерфакс-Україна.



Зокрема, у $1,6 млрд оцінено списання у проєкті "Сахалін-2" (у частці прибутку спільних підприємств), ще $1,13 млрд – витрати від списань, що належать до кредитування проєкту "Північний потік-2" (за статтею відсотків та інших витрат/доходів), $858 млн – списання за спільними підприємствами в Росії та маркетинговими активами (у тому числі зношення та амортизація – Салимський проєкт, Гиданський та маркетингові необоротні активи та активи у формі права користування).



Також у цю суму входить втрата виручки в $35 млн, пов'язана з коригуванням з урахуванням ринкових умов, і $219 млн витрат на продаж та адміністративні витрати.



"Щодо активів, до яких вищезазначені витрати були визнані в першому кварталі 2022 року, балансова вартість, що залишилася, станом на 31 березня 2022 року становить близько $1 млрд", – повідомляє компанія.

Раніше Shell оцінювала втрати через припинення роботи в Росії у $5 мільярдів.