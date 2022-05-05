Зеленський заявив про запуск глобальної ініціативи "United 24" для збору коштів на підтримку України

Президент Володимир Зеленський оголосив про запуск глобальної ініціативи "United 24".

Про це він заявив у відеозверненні, оприлюдненому на Facebook.



"Сьогодні весь вільний світ об'єднався навколо України. Держави, компанії, міжнародні організації, а головне – люди. Тепер серед них ви. Дякую. Тільки разом маємо потенціал зупинити війну, яку розв'язала Росія. Відновити те, що війна зруйнувала", – зазначив він.



"Ця фандрайзингова платформа – частина глобальної ініціативи United 24, яка була започаткована, щоб підтримати Україну. Тут в один клік ви можете пожертвувати кошти, щоб допомогти нашим захисникам та мирним людям, і щоб відбудувати Україну", – пояснив Зеленський.



Президент додав, що всі кошти будуть перераховані на рахунки Національного банку України, закріплені за певними міністерствами. Звіти будуть оновлюватися кожні 24 години.

"Кожен вклад має значення для перемоги. Пожертвуйте, щоб захистити", – закликав глава держави.

Раніше Кабінет міністрів заявив про запуск спецплатформи для збору коштів на підтримку України в межах глобального проєкту United24. Зазначалося, що звітність міністерств та Нацбанку також перевірятиме компанія "Делойт" в Україні, яка є частиною міжнародної мережі Deloitte.

"Ми передбачаємо, що кошти будуть розподілені за трьома основними напрямками. Перше – це оборона та розмінування. Друге – це гуманітарна та медична допомога, а також допомога дітям. Третє – це відбудова України. Відновлення об’єктів критичної інфраструктури, доріг, мостів, шкіл та лікарень; відновлення електро-, водопостачання та зв’язку", – зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.