БЕБ оцінило вартість затриманих в Україні вагонів з РФ та Білорусі у 17 мільярдів

Співробітники Бюро економічної безпеки України в межах кримінального провадження встановили 17 800 вагонів, що належать суб’єктам Росії та Білорусі. Із них 1 625 – із товарно-матеріальними цінностями.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

Зазначені вагони на даний час арештовані та передані, відповідно до рішення слідчого судді, "Укрзалізниці" на відповідальне зберігання з правом комерційного використання зазначених вагонів, володіння та розпорядження грошовими коштами, отриманими від комерційного використання такими вагонами, на будь-які потреби, що виникають під час здійснення господарської діяльності.

Ухвалою одного з районних судів Києва, в межах зазначеного кримінального провадження накладено арешт на 470 вагонів з сировиною "калій" та "кокс", які на праві власності згідно з умовами поставки належать підприємствам РФ та РБ. Орієнтовна вартість цього товару – 650 млн грн.

За попередніми оцінками співробітників БЕБ, загальна вартість товарно-матеріальних цінностей в 1 625 вагонах становить орієнтовно 3 млрд грн, вартість усіх вагонів оцінюється у 15 млрд грн.

Проводяться подальші заходи щодо огляду та встановлення фактичної наявності вантажів та їх кінцевих власників з метою подальшого вирішення питання про накладення арешту на товар.

Досудове розслідування триває.