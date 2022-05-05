Донорська конференція у Варшаві зібрала $6,5 мільярда для України, – прем’єр-міністр Польщі

Міжнародна донорська конференція, присвячена збору коштів для України в умовах розв’язаної Росією повномасштабної війни, зібрала $6,5 млрд.

Про це виступаючи із заключним словом на конференції повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, інформує Інтерфакс-Україна.

"Дякую за всі внески, я щойно отримав остаточну цифру. Я дуже радий оголосити, що всі ми змогли мобілізувати $6,5 млрд. Дякую", – сказав він.

Ці слова присутні зустріли оплесками.

Раніше в ході конференції повідомлялося, що Європейський союз виділить 200 млн євро для внутрішньо переміщених осіб в Україні.

Крім того, уряд Великої Британії виділив ще 45 млн фунтів стерлінгів для людей, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про свої внески також оголосила Фінляндія, яка виділить 70 млн євро допомоги Україні та відправить додаткову військову техніку, а також низка інших країн.