Донорська конференція у Варшаві зібрала $6,5 мільярда для України, – прем’єр-міністр Польщі
Міжнародна донорська конференція, присвячена збору коштів для України в умовах розв’язаної Росією повномасштабної війни, зібрала $6,5 млрд.
Про це виступаючи із заключним словом на конференції повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, інформує Інтерфакс-Україна.
"Дякую за всі внески, я щойно отримав остаточну цифру. Я дуже радий оголосити, що всі ми змогли мобілізувати $6,5 млрд. Дякую", – сказав він.
Ці слова присутні зустріли оплесками.
Раніше в ході конференції повідомлялося, що Європейський союз виділить 200 млн євро для внутрішньо переміщених осіб в Україні.
Крім того, уряд Великої Британії виділив ще 45 млн фунтів стерлінгів для людей, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про свої внески також оголосила Фінляндія, яка виділить 70 млн євро допомоги Україні та відправить додаткову військову техніку, а також низка інших країн.
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Мене дратує, що юридична особа Зеленський в обхід санкцій накладених президентом України на мордорські ТБпомийки до війни і зараз спокійно торгує кінолайном від шапіто-95 і це його ніяк не бентежить. Він на посаді президента зробив собі і своїй шоблі мах лояльні умови для так званого бізнесу починаючи від зняття на показ Сватів і до призначення на державні посади всього сміття зі свого оточення. Ця зелена пліснява під "народні лозунги" розграбувало і ослабила так Україну, що Яник певне "гірко плаче", бо не знав, що так можна було дурити своїх громадян.
До речі у ФРН трохи інші цифри по закупівлі газу.
За останні два місяці країни ЄС заплатили приблизно 44 мільярди євро за російський газ, нафту та вугілля. За весь 2021 рік ЄС заплатили 140 мільярдів євро, або 12 мільярдів євро за місяць.
Головним покупцем російських енергоносіїв є Німеччина. Попри заяви влади про спроби скоротити залежність від росії, за два місяці війни Німеччина імпортувала енергоносіїв на 9 мільярдів євро.
https://hromadske.ua/posts/za-dva-misyaci-vijni-rosiya-zarobila-euro62-mlrd-vid-prodazhu-gazu-nafti-ta-vugillya-********-bilshist-koshtiv-vid-******-yes