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Новини
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Донорська конференція у Варшаві зібрала $6,5 мільярда для України, – прем’єр-міністр Польщі

шмигаль,моравецький

Міжнародна донорська конференція, присвячена збору коштів для України в умовах розв’язаної Росією повномасштабної війни, зібрала $6,5 млрд.

Про це виступаючи із заключним словом на конференції повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, інформує Інтерфакс-Україна.

"Дякую за всі внески, я щойно отримав остаточну цифру. Я дуже радий оголосити, що всі ми змогли мобілізувати $6,5 млрд. Дякую", – сказав він.

Ці слова присутні зустріли оплесками.

Раніше в ході конференції повідомлялося, що Європейський союз виділить 200 млн євро для внутрішньо переміщених осіб в Україні.

Крім того, уряд Великої Британії виділив ще 45 млн фунтів стерлінгів для  людей, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про свої внески також оголосила Фінляндія, яка виділить 70 млн євро допомоги Україні та відправить додаткову військову техніку, а також низка інших країн.

Автор: 

донор (8) кредит (3307) Польща (2459) Моравецький Матеуш (10)


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Зібрали 6, 5 млрд долярів, Зе влада вкраде 4, ще одни по дорозі випариться і якраз 1 млрд чудом дійде до народу України, а там на місцях можуть розкрасти.
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05.05.2022 22:57 Відповісти
зачем ты распри разжигаешь??? внутренние распри разрушают государство еще хуже войны - это еще Платон писал. Или у тебя есть подтверждение твоих слов??? если нету, то зачем ты разжигаешь и разрушаешь единодушие всего государства. Или ты кремлебот???
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06.05.2022 03:55 Відповісти
ну это ж можно что-то построить что прилетит и попадет куда нужно несколько раз.
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06.05.2022 04:08 Відповісти
Германия одна только за газ в неделю 7 миллиардов долларов перечисляет России. Спонсирует терроризм России в Украине. Это сравнимо с историей об одной особенно жестокой практике, существовавшей в Аушвице. Охранник принуждал узника нести пятидесятикилограммовый мешок с мокрой солью из одного конца большого участка в другой и обратно. Arbeit machtfrei, гласила надпись над входом в лагерь. «Работа освобождает». А свободой была смерть. Перетаскивание соли было бесполезным мучением. Это было произведение искусства злости. И немцы сейчас делают тоже самое! Немцы дают деньги России и Украине приходится терпеть эту войну.
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06.05.2022 08:23 Відповісти
ФРН за контрактами купляє русгаз, як і Україна за міждержавними контрактами прокачкує. Враховуючи ставлення нашого керівництва до західних лідерів перед війною, щиро радий , що вони проігнорували образи цих ідіотів і помагають Україні.
Мене дратує, що юридична особа Зеленський в обхід санкцій накладених президентом України на мордорські ТБпомийки до війни і зараз спокійно торгує кінолайном від шапіто-95 і це його ніяк не бентежить. Він на посаді президента зробив собі і своїй шоблі мах лояльні умови для так званого бізнесу починаючи від зняття на показ Сватів і до призначення на державні посади всього сміття зі свого оточення. Ця зелена пліснява під "народні лозунги" розграбувало і ослабила так Україну, що Яник певне "гірко плаче", бо не знав, що так можна було дурити своїх громадян.

До речі у ФРН трохи інші цифри по закупівлі газу.

За останні два місяці країни ЄС заплатили приблизно 44 мільярди євро за російський газ, нафту та вугілля. За весь 2021 рік ЄС заплатили 140 мільярдів євро, або 12 мільярдів євро за місяць.
Головним покупцем російських енергоносіїв є Німеччина. Попри заяви влади про спроби скоротити залежність від росії, за два місяці війни Німеччина імпортувала енергоносіїв на 9 мільярдів євро.
https://hromadske.ua/posts/za-dva-misyaci-vijni-rosiya-zarobila-euro62-mlrd-vid-prodazhu-gazu-nafti-ta-vugillya-********-bilshist-koshtiv-vid-******-yes
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06.05.2022 09:07 Відповісти
У Украина разрушений на триллион долларов, а они 6 миллиардов дают...
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06.05.2022 11:14 Відповісти

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