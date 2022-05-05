Кордон перетнула рекордна кількість авто за добу з початку війни, – Держприкордонслужба

Кількість автомобілів, які перетнули західний кордон України 4 травня, перевищила 25 тисяч, що є рекордом з початку війни.

За даними Державної прикордонної служби України, попередній рекорд було зафіксовано 30 квітня, коли кордон перетнули 19 тис. авто, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно інформацією прикордонників, минулої доби в одній машині в середньому перетинали кордон 2,7 людини, тоді як останнім часом цей показник знаходився на рівні близько 4, а в березні – 5-6-7-8 і навіть вище.

Держприкордонслужба вказує, що в останні два дні кількість тих, хто виїхав з України через західний кордон, знову почала перевищувати кількість тих, хто в'їжджає. Так, потік на виїзд 4 травня збільшився до 38 тис. із 34 тис. напередодні, тоді як на в'їзд залишився на рівні 29 тис.

За даними прикордонної служби Польщі, 4 травня з країни до України в'їхало 17,6 тис. порівняно 15,8 тис. осіб напередодні. У зворотному напрямку потік становив 25 тис. порівняно з 19,4 тис. днем ​​раніше.

Загалом з початку війни з України до Польщі прибуло 3,16 млн осіб, а з Польщі до України – 1,05 млн осіб.

За даними УВКБ ООН на 13:00 4 травня, всього з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 5,71 млн осіб, з них до Польщі 3,12 млн, Румунії та Молдови – 914,61 тис., в Росію – 714 ,71 тис., в Угорщину – 545,31 тис., в Словаччину – 388,28 тис., в Білорусь – 25,85 тис. осіб.

Водночас в Україну, за даними Держприкордонслужби, з 28 лютого в'їхало 1,44 млн. людей.

Як повідомлялося, за даними Державної митної служби, майже за місяць після запровадження пільг з сплати ПДВ, акцизу та мита при ввезені транспортних засобів в Україну ввезли 29,2 тис. автомобілів, більше половини з них (16,79 тис.) – це авто вартістю до 100 тис. грн.

Нагадаємо, 6 квітня набув чинності прийнятий Верховною Радою у березні закон, яким звільнено від ввізного мита та ПДВ імпорт товарів в Україну для бізнесу, а також повністю звільнено від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами.

Однак вже наприкінці квітня голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та низка інших депутатів від "Слуги народу" ініціювали законопроєкт, яким скасовуються пільги з ПДВ, акцизу та мита при ввезені транспортних засобів.

Його автори вказують, що за перший тиждень дії норм про звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком та ПДВ ввезення автомобілів до бюджету не надійшло 350 млн гривень, при цьому зафіксовано непоодинокі випадки ввезення авто преміум класу.