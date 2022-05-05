Путін нагородив орденом російського мільярдера, який втратив посаду через санкції

Російський президент Володимир Путін нагородив засновника і колишнього голову нафтової компанії "Лукойл" Вагіта Алєкперова орденом "За заслуги перед Батьківщиною I ступеня".

Відповідний указ оприлюднено на російському офіційному порталі правової інформації, пишуть "Вєдомості".

"За заслуги перед державою, великий внесок у розвиток паливно-енергетичного комплексу та багаторічну сумлінну роботу нагородити Алєкперова Вагіта Юсуфовича, місто Москва", – йдеться у тексті указу.

Як повідомлялося, 21 квітня "Лукойл" оголосив про рішення Алєкперова піти з посади президента та вийти з ради директорів компанії.

Алєкперов відомий як головний нафтовий магнат Росії, основний акціонер "Лукойлу", найбільшої приватної нафтової компанії в РФ.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну санкції проти Алєкперова запровадили США, ЄС та Велика Британія.

Після цього в "Лукойлі" заявили, що Алєкперов вже не є основним акціонером компанії – станом на 31 березня йому вже нібито належало лише 3,12% акцій, щодо ще 5,43% акцій він мав "бенефіціарний економічний інтерес" (beneficiary), у тому числі через сімейні трасти або пайові інвестфонди.

У рейтингу російських мільярдерів Forbes Алєкперов займає 10 місце. Зараз його статки журнал оцінює в $10,5 млрд, хоча рік тому їх оцінка була на $14,4 млрд більшою.