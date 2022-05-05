Шольц анонсував новий пакет допомоги ФРН для України на 400 мільйонів євро

Німеччина, яка нещодавно вже виділила Україні кредит на 150 млн євро, прискорено готує ще один такий кредит, а також надасть додаткові кошти на гуманітарну допомогу та проєкти розвитку.

Про це канцлер ФРН Олаф Шольц повідомив на Міжнародній донорській конференції високого рівня для України у Варшаві, інформує Інтерфакс-Україна.

"Ми забезпечимо таку необхідну ліквідність до бюджету України. Нещодавно було виділено спеціальний кредит у розмірі 150 млн євро. Ще один кредит у розмірі 150 млн євро готується у прискореному порядку", – сказав Шольц.

Канцлер ФРН додав, що у рамках двостороннього співробітництва Німеччина вже надала Україні 122 млн євро на усунення економічних та соціальних наслідків війни.

"І ми маємо намір надати ще 140 млн євро на фінансування розвитку", – наголосив Шольц.

За його словами, Німеччина також зобов'язується додатково виділити 125 млн євро на гуманітарну допомогу та дії, спрямовані на підвищення стійкості України до російської агресії.

"Сьогодні 71 день війни в Україні. І з кожним днем, що минув з того часу, як Росія напала на Україну, з кожним звірством, скоєним російськими солдатами, наша рішучість і єдність лише міцнішають. Ми сповнені рішучості: Путін не повинен виграти цю війну. І він її не виграє", – наголосив Шольц у своєму виступі.

Він зазначив, що запорукою цього є спільні дії: при введенні санкцій проти Росії, у зміцненні оборони та у солідарності з українським народом.

Канцлер також нагадав, що Німеччина вже багато років є другим найбільшим донором фінансової підтримки України.

Як повідомлялося, в цілому Міжнародна донорська конференція, присвячена збору коштів для України в умовах розв’язаної Росією повномасштабної війни, зібрала $6,5 млрд, заявив прем'єр-міністр Польщі і один з її організаторів Матеуш Моравецький.