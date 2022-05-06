"Укрзалізниця" обмежила перевезення вантажів у країни Європи через черги на кордоні

Станом на 4 травня до прикордонних переходів прямували 30 тис. 530 вагонів, через черги на кордоні "Укрзалізниця" обмежує перевезення вагонів у напрямку Молдови, Румунії та Угорщини.

Таку інформацію оприлюднив під час онлайн-наради із представниками зернового ринку заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов, передає Rail.insider.

За його словами, за місяць кількість рухомого складу, що прямує на Захід України, зросла на 31%. Так, станом на 4 квітня у напрямку доступних прикордонних переходів прямувало 23 тис. 195 вагонів, натомість 4 травня цей показник зріс до 30 тис. 530 одиниць.

Він зазначив, що складна ситуація наразі спостерігається у напрямку Румунії: черга на прикордонний перехід Вадул-Сірет-Дорнешти сягає 35 діб (4 тис. 422 вагони), а на Дяково-Халмеу – 22 доби (1 тис. 34).

Через накопичення вагонів на кордоні "Укрзалізниця" запровадила конвенції на перевезення до Молдови, Румунії та Угорщини, в тому числі обмежено перевезення зернових вантажів, зокрема у вагонах "Укрзалізниці".

"На мережі у напрямку цих станцій перебуває орієнтовно 5,5 тис. завантажених зерновозів (майже 70% із них – це вагони ЦТЛ). Зараз вживаємо заходів, щоб розвантажити стики", – пояснив ситуацію Ткачов.

Він додав, що ще одна конвенція почне діяти 7 травня та стосуватиметься усіх перевезень до Угрощини.

За даними "Укрзалізниці", на польському напрямку нйбільше вагонів продовжує фіксуватися на переході Ізов-Грубешув (9 тис. 953 вагони), черга тут сягає 19 діб. Також у трійці "лідерів" – два переходи до Словаччини: Чоп-Чієрна над Тісоу та Ужгород-Матевці. До них прямують 4 тис. 896 та 4 тис. 869 вагонів відповідно (або роботи тут на 14 і 17 діб).

Ткачов додав, що "Укрзалізниця" продовжує збільшувати кількість візків для перестановки вантажних вагонів на колію 1435 мм. За його словами, у квітні кількість таких візків становила 800, наразі – перевищує 1,7 тис. одиниць на чотирьох пунктах перестановки. Проте, за його словами, поки що триває узгодження з польською стороною питань безпеки курсування українського рухомого складу з переставленими візками.