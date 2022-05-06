На Луганщині не залишилося жодної вцілілої АЗС та складу з паливом, – ОВА

У Луганській області не залишилося жодної вцілілої заправної станції та складу з паливом.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає Центр стратегічних комунікацій у Telegram.

Зазначається, що водіїв Луганської області закликали заощаджувати споживання палива та утриматись від необов‘язкових поїздок.

"Жодної вцілілої заправної станції, складу з паливом, смертельна загроза при його транспортуванні. Росіяни навіть вгатили по Лисичанському НПЗ, де були лише залишки нафтопродуктів", – наголосив Гайдай.

Він також нагадав про необхідність першочергово забезпечувати паливом рятувальні служби, медиків, поліцію та військових.