На Луганщині не залишилося жодної вцілілої АЗС та складу з паливом, – ОВА
У Луганській області не залишилося жодної вцілілої заправної станції та складу з паливом.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає Центр стратегічних комунікацій у Telegram.
Зазначається, що водіїв Луганської області закликали заощаджувати споживання палива та утриматись від необов‘язкових поїздок.
"Жодної вцілілої заправної станції, складу з паливом, смертельна загроза при його транспортуванні. Росіяни навіть вгатили по Лисичанському НПЗ, де були лише залишки нафтопродуктів", – наголосив Гайдай.
Він також нагадав про необхідність першочергово забезпечувати паливом рятувальні служби, медиків, поліцію та військових.
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