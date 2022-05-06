МВС країн Балтії, Польщі та України домовилися про зміцнення транскордонного співробітництва
У четвер, 5 травня, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський спільно з колегами з Литви, Латвії, Естонії та Польщі відвідали Ірпінь, Дмитрівку та Гостомель, які зазнали масштабних обстрілів з боку російських окупантів.
Про це повідомляє пресслужба українського МВС.
За результатами робочої зустрічі міністри спільно задекларували бажання інтенсифікувати та розвивати співробітництво, зокрема, шляхом:
- зміцнення зусиль у боротьбі з транскордонною злочинністю, зокрема, з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон, боротьбі з торгівлею людьми;
- посилення захисту від посягань кримінального характеру громадян України, які вимушено покинули територію України та тимчасово перебувають на території держав-членів Європейського Союзу;
- сприяння у відновленні поруйнованої війною інфраструктури МВС України;
- надання допомоги для вирішення першочергових потреб органів системи МВС у відсічі збройної агресії РФ та обмін досвідом у сферах компетенції відповідних міністерств.
Зазначається, що спільна декларація міністрів передбачає співпрацю щодо пришвидшення розслідування воєнних злочинів, які вчиняють російські військовослужбовці в Україні. Також можливість допомоги у тих потребах українським службам і органам системи МВС, які співпрацюють напряму зі службами та органами вищевказаних країн, та іншими країнами ЄС. Крім цього, передбачається допомога щодо гуманітарного розмінування.
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