МВС країн Балтії, Польщі та України домовилися про зміцнення транскордонного співробітництва

У четвер, 5 травня, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський спільно з колегами з Литви, Латвії, Естонії та Польщі відвідали Ірпінь, Дмитрівку та Гостомель, які зазнали масштабних обстрілів з боку російських окупантів.

Про це повідомляє пресслужба українського МВС.

За результатами робочої зустрічі міністри спільно задекларували бажання інтенсифікувати та розвивати співробітництво, зокрема, шляхом:

зміцнення зусиль у боротьбі з транскордонною злочинністю, зокрема, з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон, боротьбі з торгівлею людьми;

посилення захисту від посягань кримінального характеру громадян України, які вимушено покинули територію України та тимчасово перебувають на території держав-членів Європейського Союзу;

сприяння у відновленні поруйнованої війною інфраструктури МВС України;

надання допомоги для вирішення першочергових потреб органів системи МВС у відсічі збройної агресії РФ та обмін досвідом у сферах компетенції відповідних міністерств.

Зазначається, що спільна декларація міністрів передбачає співпрацю щодо пришвидшення розслідування воєнних злочинів, які вчиняють російські військовослужбовці в Україні. Також можливість допомоги у тих потребах українським службам і органам системи МВС, які співпрацюють напряму зі службами та органами вищевказаних країн, та іншими країнами ЄС. Крім цього, передбачається допомога щодо гуманітарного розмінування.