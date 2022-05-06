Shell продає свою мережу АЗС в Росії та призупиняє роботу заправок, – ЗМІ (оновлено)

Нафтогазова компанія Shell близька до продажу свого заправного бізнесу у Росії.

Як повідомляють джерела російського Forbes в компанії, серед потенційних покупців – "Лукойл".



Зазначається, що вчора співробітникам російського офісу Shell повідомили, що компанія знайшла покупця на свій автозаправний бізнес. За словами співрозмовника видання, угода ще не підписана, сторони перебувають у процесі переговорів.

За даними джерела, Shell продає всі заправки разом із персоналом із умовою, що співробітникам платитимуть поточні зарплати до кінця року.



Про те, що Shell оголосив російським співробітникам продаж мережі АЗС Forbes розказали й учасники ринку.



Представник Shell підтвердив Forbes, що компанія веде переговори із "незалежними зацікавленими сторонами". Він запевнив, що процес іде у повній відповідності до санкцій, законів і правил країн, в яких працює Shell.

"Для забезпечення продажу компанії "Шелл Нафта" новому власнику роботу АЗС Shell та заводу з виробництва мастильних матеріалів буде тимчасово припинено найближчими днями", – зазначив директор ТОВ "Шелл Нафта" Сергій Стародубцев.

Shell має в РФ понад 370 АЗС у 28 містах. Частина належить самій компанії, деякі працюють під брендом Shell за франшизою.



Як кажуть учасники ринку, до бізнесу Shell придивлялося кілька гравців, у тому числі "Лукойл". "Лукойл" у російському офісі Shell вважають найімовірнішим покупцем.



Також Shell хоче передати й свій завод з виробництва мастильних матеріалів разом із боргами. Кредити ТОВ "Шелл нафта", на балансі якого перебувають АЗС і завод, становлять 9 млрд рублів.

Як повідомлялося, компанія Shell у звітності за перший квартал 2022 року визнала витрати від виходу з російських активів на рівні $3,9 млрд після сплати податків.

Російські активи збираються позбутися й інші великі нафтові компанії. Зокрема, про такі плани заявляли ExxonMobil, BP та Equinor.