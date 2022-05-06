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Україна отримала з початку війни зброї та фінансів на $12 мільярдів, – Шмигаль

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну наша держава отримала більш як $12 млрд підтримки у вигляді зброї та фінансів.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочого візиту у Варшаву, передає пресслужба Кабміну.

"Це кошти від союзників України, які допомагають нам захищати нашу свободу та протистояти агресії Росії. Український народ відчуває солідарність країн ЄС та всього цивілізованого світу", – відзначив глава уряду.

За його словами, союзники висловлюють свою готовність допомагати Україні з відбудовою після нашої перемоги. "Український уряд уже зараз формує нову візію розвитку нашої держави та трансформації економіки", – підкреслив Шмигаль.

Прем’єр наголосив, що було визначено 10 основних секторів та форматів майбутнього Плану відновлення. Ключовий із них – це членство в Європейському Союзі. Також це розвиток ВПК, енергетична незалежність, дерегуляція та мінімальне втручання держави в роботу бізнесу, підтримка переробки, кліматична модернізація.

Як повідомлялося, Міжнародна донорська конференція, присвячена збору коштів для України в умовах розв’язаної Росією повномасштабної війни, 5 травня зібрала $6,5 млрд.

Автор: 

допомога (1558) Шмигаль Денис (1515)


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