Євросоюз пропонує звільнити три країни від нафтового ембарго до 2024 року, – ЗМІ

У Євросоюзі вирішили запропонувати надати Угорщині, Словаччині та Чехії відтермінування на повну заборону на імпорт російської нафти до 2024 року.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

За даними співрозмовників, ЄС запропонував зробити виняток щодо нафтових поставок з РФ, який дасть Угорщині та Словаччині додатковий рік для виконання до кінця 2024 року.

Водночас Чехія також підпаде під виняток, але до червня 2024 року.

Усі інші країни-члени поступово припинятимуть імпорт російської нафти до кінця цього року. При цьому імпорт сирої нафти буде припинено через шість місяців, а нафтопродуктів – через вісім місяців.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив раніше у п'ятницю, що виступає проти початкової пропозиції ЄС заборони російську нафту, заявивши, що це рівнозначно ефекту "ядерної бомби" для угорської економіки.

Він сказав, що хоче п'ятирічного звільнення від заборони на купівлю нафти.

Нагадаємо, Європейська комісія оприлюднила свої пропозиції щодо шостого пакету санкцій проти Росії, який включає поступову відмову від імпорту російської нафти. При цьому ЄК запропонувала зробити тимчасові винятки для Угорщини та Словаччини, які значно залежать від нафти РФ. Їм хотіли дозволити продовжувати імпорт до кінця 2023 року. Однак деякі дипломати ЄС зазначили, що така пропозиція Єврокомісії може спровокувати нову суперечку, оскільки Чехія та Болгарія також наполягають на винятках для себе.

Раніше високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррел констатував, що Євросоюзу складно ухвалити рішення про запровадження санкцій проти російської нафти, які активно обговорюються в рамках шостого пакету санкцій проти Росії, оскільки кілька країн ЄС пообіцяли ветувати таке рішення.