"Укравтодор" оцінив збитки від пошкодження дорожньої інфраструктури у 900 мільярдів

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") на сьогодні оцінює збитки від пошкодження дорожньої інфраструктури (дороги та мости) під час війни з Росією у понад 900 млрд грн.

Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко, передає Інтерфакс-Україна.



"На сьогодні зруйновано 24 тис. км доріг, з них 9 тис. км доріг – дороги державного значення. Крім того, зруйновано понад 300 штучних споруд, з яких 125 – на дорогах держзначення. Наша цифра зі збитків – понад 900 млрд грн", – заявив він.



За його словами, для відновлення дорожньої інфраструктури за наявності фінансового ресурсу необхідно три-чотири роки.



Івко зазначив, що на сьогодні основне завдання – це зробити проїзди там, де зруйновано мости. На цей час шляховики вже встановили 30 тимчасових штучних споруд, якими можна рухатися, а також розчистили близько 750 км доріг.



"Зараз ми відновлюємо ті області, які звільнені ЗСУ. Так, у Київській області вже розчищено 220 км доріг комунального значення (у м. Ірпінь, Буча, Гостомель) та 260 км доріг державного значення. Крім того, вже зроблено тимчасовий проїзд по 17 із 37 зруйнованих) штучних споруд і зараз виконуються роботи ще на двох", – сказав він.



Перший заступник голови "Укравтодору" також зазначив, що наразі вже відновлено рух на дорозі Київ-Чернігів та на дорогах міжнародного значення – Київ-Чоп та Київ-Ковель-Ягодин.