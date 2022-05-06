Бюджет Росії недорахувався 430 мільярдів рублів нафтогазових доходів за два місяці

Фактично отримані нафтогазові доходів федерального бюджету РФ у квітні виявилися меншими плану на 133,1 млрд руб. ($1,7 млрд), тоді як у березні вони відставали від плану на 302 млрд рублів (приблизно $4,5 млрд за поточним курсом).

Про це повідомили у Мінфіні РФ, інформує Інтерфакс.

Водночас російське міністерство підвищило очікуваний обсяг додаткових нафтогазових доходів федерального бюджету у зв’язку із зростанням світових цін на нафту у травні до 414 млрд руб, що мало б перекрити недовиконання плану у квітні.

Однак російський Мінфін раніше вже прогнозував на квітень перевиконання плану надходжень нафтогазових доходів на 798,4 млрд руб.

Як повідомлялося, за оцінками Мінфіну РФ, дефіцит федерального бюджету в 2022 році в Росії складе як мінімум 1,6 трильйона рублів ($21,5 млрд), для його фінансування влада РФ почне використовувати кошти Фонду національного добробуту (ФНБ).

При цьому Мінфін РФ прогнозує надходження додаткових доходів від експорту нафти та газу на суму майже 3 трлн рублів, але у зв'язку зі зниженням дивідендів, податку на прибуток, утилізаційного збору відбудеться зниження ненафтогазових доходів приблизно на 1,5 трлн рублів.