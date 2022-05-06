Ціни на автогаз у великих мережах АЗС зросли до 32 гривень за літр

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зросла в період з 29 квітня по 6 травня на 1,28 грн – до 31,86 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На 1 грн збільшила ціни консолідована мережа "Привату". На її станціях автогаз коштує 31,38 грн/л. На станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав на 1 грн – до 31,99 і 31,98 грн/л відповідно.

За тиждень на станціях SOCAR ціна віросла теж на 1 грн – до 32,48 грн/л.

Крім того, за вказанний період на 1-3 грн/л здорожчав автогаз у мережах "БРСМ-Нафта", "Автотранс", UPG, KLO, BVS, Chipo, "Авантаж 7" та інших.