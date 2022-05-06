Росія не зможе замінити український аграрний експорт в країни Близького Сходу та Африки, – Мінагрополітики

Країни-імпортери аграрної продукції, насамперед Близького Сходу та Африки, не зможуть обійтися без української сільгосппродукції, оскільки її обсяги фізично неможливо замістити імпортом з країни-агресора РФ чи будь-якої іншої.

Про це перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив в ефірі телеканалу "Україна24", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми постачали 10% світового експорту пшениці, понад 15-20% ячменю, понад 50% соняшникової олії. З України в середньому експортувалося 50 млн тонн сільгосппродукції. У рекордні роки цей показник сягав навіть 65 млн тонн. Сьогодні немає можливості знайти альтернативу таким обсягам та замінити нашу продукцію. Це неможливо зробити фізично навіть у перспективі найближчих трьох-п'яти років", – наголосив заступник міністра.

За його словами, блокада військовими кораблями РФ ключових українських морських портів в Одесі та Миколаєві та заміновані акваторії Чорного моря призвело до падіння експорту агропродукції з України до 15-20% довоєнних показників. Також це вже призвело до її суттєвого подорожчання та її фізичного дефіциту по всьому світу, особливо у країнах Близького Сходу та Північної Африки.

"Якщо ситуація з війною та блокуванням портів продовжуватиметься, наприклад, до півроку, країни цих регіонів у принципі не матимуть зерна. А це означає голод", – констатував Висоцький.

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Він наголосив, що український уряд працює над розширенням фізичного експорту агропродукції через альтернативні логістичні шляхи, що дозволило вчетверо наростити її експорт у квітні порівняно із березнем 2022 року.

"Цього ще недостатньо, але є суттєвий прогрес. І ми у травні бачимо, що є ще можливість збільшити експортні показники. Тому тут є дві стратегії: перш за все наша перемога та деблокування портів, а друге – розширення цих альтернативних шляхів збуту продукції", – додав заступник міністра.

Як повідомлялося, до вторгнення РФ ключовими портами для експорту з України були морпорти Одеси та Миколаєва, але після їхньої блокади російськими військовими кораблями та мінування росіянами акваторії Чорного моря країна розпочала переорієнтацію поставок на дунайські порти Ізмаїл та Рені. Водночас РФ кілька разів завдавала ракетних ударів по залізничному мосту через Дністровський лиман з метою перекрити шлях до портів на Дунаї.

До російського військового вторгнення Україна щомісяця експортувала близько 5 млн тонн сільгосппродукції через порти Одеси та Миколаєва, проте зараз через їхню морську блокаду з боку РФ може щомісяця перевозити близько 500 тис. тонн зернових. Це призводить до щомісячного недоотримання країною близько $1,5 млрд. експортних прибутків.