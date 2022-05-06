Україна і Польща домовилися про скасування дозволів для автомобільних цистерн з пальним

У результаті переговорів Міністерства інфраструктури України з Міністерством інфраструктури і розвитку Польщі досягнуто домовленості про бездозвільний проїзд територію Польщі для транспортних засобів, які виконують перевезення пального.

Про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки" у Facebook.

Зазначається, що для в’їзду на територію Польщі без дозволу, перевізникам пального необхідно за добу до перетину кордону пройти реєстрацію шляхом заповнення форми.

Бездозвільний режим в’їзду на територію України введено також для польських перевізників пального.