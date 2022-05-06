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Новини
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Угорщині вдалося затягнути ухвалення рішення про ембарго на російську нафту, – Єврокомісія

орбан

У постійних представників країн ЄС є ще кілька днів для досягнення згоди у питанні запровадження ембарго на імпорт нафти з Росії, інакше це питання вирішуватиметься на рівні очільників МЗС країн Євросоюзу після 9 травня.

Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Постійні представники працюють над досягненням угоди. Я думаю, вони продовжать працювати і зможуть досягти угоди на технічному рівні. Але якщо цього не станеться, то наступного тижня, після Дня Європи (9 травня, – ред.), нам доведеться скликати зустріч із міністрами закордонних справ", – заявив Боррель.

Аналогічну думку Боррель висловив в інтерв'ю виданню Financial Times (FT).

"Боррель додав, що постпреди країн ЄС у Брюсселі мають вихідні на досягнення угоди, однак у разі, якщо процес не зрушить з місця, він запропонує передати питання європейським міністрам закордонних справ", – пише FT.

За словами дипломата, ЄС вивчає можливість надання Угорщині більше часу та коштів для адаптації до ембарго на російську нафту.

Боррель додав, що розуміє, чому Угорщина, Словаччина та Чехія виступають проти планів ЄС щодо шостого пакету антиросійських санкцій.

"Я розумію їхню позицію. Це питання часу та грошей. Ми не можемо представляти на розгляд пропозиції, які не вписуються в реальність", – заявив Боррель.

Голова дипломатії ЄС висловив думку, що Угорщина зіштовхнулася з "об'єктивною проблемою", і це сталося "не тому, що прем'єр Віктор Орбан ближчий до Москви".

"Ми повинні враховувати конкретну ситуацію в кожній країні. Угорщина – країна, яка не має виходу до моря. Немає жодного іншого трубопроводу, яким нафту доставляють до Угорщини, крім того, що йде з Росії прямо на їхній нафтопереробний завод, який створений з урахуванням фізичних характеристик російської нафти", – пояснив Боррель.

Читайте також: Угорщина заблокує запропоноване Єврокомісією ембарго на імпорт нафти з Росії, – міністр

Своєю чергою голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у п'ятницю заявила, що вона вірить у можливість ЄС узгодити нові санкції проти РФ, проте цей процес, ймовірно, займе більше часу, ніж передбачалося.

Вона зазначила, що досягти єдності ЄС щодо ембарго на нафту РФ виявилося непросто і наразі в ЄС точаться дискусії щодо альтернативних джерел нафти для низки членів союзу замість російських поставок.

Як повідомлялося, раніше у п'ятницю прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країні потрібно п'ять років для відмови від російської нафти. Він також заявив, що відкидає нинішні пропозиції ЄС щодо заборони на постачання російської нафти до ЄС.

Водночас, за даними агентства Bloomberg, що у ЄС пропонують надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року. При цьому, за пропозицією Єврокомісії, решті країн союзу доведеться відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що постійні представники країн ЄС цього тижня мають узгодити шостий пакет санкцій проти РФ, проте поки що не можуть дійти консенсусу. Усі країни ЄС, включаючи Угорщину, мають право вето при розгляді санкцій.

Автор: 

нафта (4848) росія (14410) ембарго (142)


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Топ коментарі
+5
Європа отримує нафту Близького Сходу через танкери, що ідуть до Трієстру , а потім через ТАL - транальпіййський нафтопровід.
Угорщина робить дурня з ЄС.
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06.05.2022 17:36 Відповісти
+4
обріжте мадярським уйобкам фінансування з ЄС і вони одразу стануть шовковими
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06.05.2022 19:35 Відповісти
+3
Нефть - это смесь разных веществ, в очень разных пропорциях в зависимости от месторождения.
Один сорт нефти больше подходит для производства бензина, другой - керосина, третий - мазута (полимеров, резины итд). Кроме того, есть ещё много примесей, например сера или соединения азота.
Арабская нефть лёгкая, кацапская - относительно тяжёлая, и более сернистая. Просто так взять арабскую и пустить в то производство где использовалась кацапская невозможно, т.е. надо перепроектировать процесс и найти другие источники той же серы.
(моя україньска ще не так гарна щоб описувати такі речі, вибачьте)
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06.05.2022 18:57 Відповісти
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обріжте мадярським уйобкам фінансування з ЄС і вони одразу стануть шовковими
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06.05.2022 19:35 Відповісти
Навіщо спонсорувати те що й само відбувається?
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07.05.2022 16:17 Відповісти
Спонсорувати протести, щоб виправдовувати ворожу пропаганду?
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07.05.2022 22:37 Відповісти
Європа отримує нафту Близького Сходу через танкери, що ідуть до Трієстру , а потім через ТАL - транальпіййський нафтопровід.
Угорщина робить дурня з ЄС.
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06.05.2022 17:36 Відповісти
Нефть - это смесь разных веществ, в очень разных пропорциях в зависимости от месторождения.
Один сорт нефти больше подходит для производства бензина, другой - керосина, третий - мазута (полимеров, резины итд). Кроме того, есть ещё много примесей, например сера или соединения азота.
Арабская нефть лёгкая, кацапская - относительно тяжёлая, и более сернистая. Просто так взять арабскую и пустить в то производство где использовалась кацапская невозможно, т.е. надо перепроектировать процесс и найти другие источники той же серы.
(моя україньска ще не так гарна щоб описувати такі речі, вибачьте)
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06.05.2022 18:57 Відповісти
Нафту можна возити поїздами. На чому Воррен Баффет зробив не один мільярд після того як його дружки у Вашингтоні зупинили Keystone pipeline.
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07.05.2022 16:20 Відповісти
ЧОму, МУ-МУ... А звідки вам відомо, що саме спонсорує Україна, а що ні - ви пробували трохи підзаробити на європротестах, чи просто хочете надати якісь аргументи пропагандистам Zалдостана?
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06.05.2022 17:39 Відповісти
ЕС должны быстрее провести остракизм против Венгрии!
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06.05.2022 18:25 Відповісти
Не знаю насколько вы следили за событиями в ЕС за последние годы, но Венгрия и Польша были критикованы регулярно, особенно во времена нашествия африканских мигрантов, которых обе страны не хотели принимать. И позже, когда ЕС критиковал одну страну, вторая за неё заступалась, и наоборот (вообще, польско-венгерская дружба длится уже много веков, на всех уровнях). При этом Польша придерживалась жёсткой антироссийской риторики, а Венграя собиралась строить АЭС PACS при поддержке Кацапстана (вроде проект похоронен).
Сейчас Польша критикует Венгрию, и до Венгрии доходит. Иногда.
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06.05.2022 18:49 Відповісти
Як уже ВСІХ дістали ці зайди зпід Уралу, які Влізли колись в Європу. А коріння воно дає і тут свої всходи.
Наскільки був правий сапер Водічка, друг Швейка!
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06.05.2022 19:56 Відповісти
И как цивилизованный мир смотрит на действия Венгрии?
С озабоченностью, я так понимаю и ничего делать не собирается, пока так выгодно прикрываться продажной Венгрией и финансировать убийц?! Так чем вы отличаетесь от самой Венгрии и того же Уйлостана?
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06.05.2022 20:32 Відповісти
Они торгуют за спиной Украины и получают с этого выгоду и не только материальную а скорее тоже хотят "освободить" Украину - ни чего у их не выйдет. А Украине надо выставить счет - компенсацию тем кто помогает агрессору за материальные и моральные убытки а они огромные а так же за то что они прячутся на спиной Украины и их защищают , а если Орбан хочет в Таежный союз мы не против надо делать обмен территориями . Вот где надо Гетьманцеву искать деньги на армию, но конечно помощник Сивковича - агета кремля побоится этим заниматься лучше с украинцев налогами последнюю рубашку снять .
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07.05.2022 01:33 Відповісти
Орбан шрьодер меркельша «чомусь», мабуть, безкоштовно тягнуть руку за військового злочинця, *****, убивці людей та дітей з Чечні, Грузії, Молдови, України, Сіріі, Лівії…. «Чомусь» вони захищають цього *****-убивцю…
Смерть московітам ***** в Україні та його сраколизам!!,
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07.05.2022 12:17 Відповісти
Ну якщо інших фізичних шляхів для постачання російської нафти крім нафтопровода Дружба немає то запровадження нафтового ембарго стає досить легким - кран прикрутили і все.
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07.05.2022 16:15 Відповісти
мадьярам ***** обещал Закарпатье
продажные суки
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07.05.2022 16:47 Відповісти
всюди пишу, але все якийсь з'являється який зовсім не в тємі!!
Нема на Закарпатті жодного угорського бізнесу вже... то їм і ця територія НЕ ПОТРІБНА! йОрбан фінансується *уйлом прямо в кишеню, а закарпаття з паспортами потрібно для "зайвих" голосів під час виборів.. все! На відміну від *уйла, у йОрбана, крім як нажитись жодних інших стратегічних цілей нема! Ні йому, ні жодному угорцю Закарпаття нах не здалось!
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07.05.2022 17:28 Відповісти
Я у тємі) але у тебе не вистачає IQ аби пояснити свою думку)) Закарпаття, мадяре смердячий, орбану потрібне...
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08.05.2022 15:24 Відповісти
Орбан - это русская агентура и вся Венгрия под спецслужбами России! Венгрию нужно изгнать из ЕС! Они не соответствуют никаким стандартам ЕС! Если конечно стандарты ЕС не быть под под спецслужбами России. Венгрия - это старейшее прибежище русской мафии, которая работает на спецслужбы России и на Путина!
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07.05.2022 18:47 Відповісти
Гребные мадьяры! Стареть бы вас с земли,. Как вы всех за# Бали! Кто вы как есть? Недонация
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07.05.2022 21:00 Відповісти
Класна штука оце ЄС...ВСІ НІБИ "ЗА", А БАБА ЯГА (МАДЯРИ) "ПРОТИ". Все, приїхали...тепер будуть ублажати, роздумувати і рішати, -а як же вийти з такої ситуації? І піде не один день(місяць, рік) поки дійдуть "консенсусу". Ку..ва, а українці гинуть кожен день... Так хто там говорив про "двійні стандарти?" Лишній раз переконуюсь в правдивості приказки- на купу добре ходити ср...ти.
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08.05.2022 06:25 Відповісти
kutya babák
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08.05.2022 07:47 Відповісти
Земля круглая крутится ---все воздаётся по заслугам
И нам надо будет вспомнить заслуги угорщины
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08.05.2022 10:12 Відповісти
Земля круглая крутится --всем воздаётся по заслугам
И нам надо будет вспомнить -- их заслуги
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08.05.2022 10:15 Відповісти
Срана Угорщина не стільки тої нафти купляє, як смердить в Европі.
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08.05.2022 11:36 Відповісти
Єврокомісія задоволена що є така мадярія на яку можна посилатися чому не приймаються ті чи інші рішення ЄС...))
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08.05.2022 15:18 Відповісти

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