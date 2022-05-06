Угорщині вдалося затягнути ухвалення рішення про ембарго на російську нафту, – Єврокомісія

У постійних представників країн ЄС є ще кілька днів для досягнення згоди у питанні запровадження ембарго на імпорт нафти з Росії, інакше це питання вирішуватиметься на рівні очільників МЗС країн Євросоюзу після 9 травня.

Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Постійні представники працюють над досягненням угоди. Я думаю, вони продовжать працювати і зможуть досягти угоди на технічному рівні. Але якщо цього не станеться, то наступного тижня, після Дня Європи (9 травня, – ред.), нам доведеться скликати зустріч із міністрами закордонних справ", – заявив Боррель.

Аналогічну думку Боррель висловив в інтерв'ю виданню Financial Times (FT).

"Боррель додав, що постпреди країн ЄС у Брюсселі мають вихідні на досягнення угоди, однак у разі, якщо процес не зрушить з місця, він запропонує передати питання європейським міністрам закордонних справ", – пише FT.

За словами дипломата, ЄС вивчає можливість надання Угорщині більше часу та коштів для адаптації до ембарго на російську нафту.

Боррель додав, що розуміє, чому Угорщина, Словаччина та Чехія виступають проти планів ЄС щодо шостого пакету антиросійських санкцій.

"Я розумію їхню позицію. Це питання часу та грошей. Ми не можемо представляти на розгляд пропозиції, які не вписуються в реальність", – заявив Боррель.

Голова дипломатії ЄС висловив думку, що Угорщина зіштовхнулася з "об'єктивною проблемою", і це сталося "не тому, що прем'єр Віктор Орбан ближчий до Москви".

"Ми повинні враховувати конкретну ситуацію в кожній країні. Угорщина – країна, яка не має виходу до моря. Немає жодного іншого трубопроводу, яким нафту доставляють до Угорщини, крім того, що йде з Росії прямо на їхній нафтопереробний завод, який створений з урахуванням фізичних характеристик російської нафти", – пояснив Боррель.

Читайте також: Угорщина заблокує запропоноване Єврокомісією ембарго на імпорт нафти з Росії, – міністр

Своєю чергою голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у п'ятницю заявила, що вона вірить у можливість ЄС узгодити нові санкції проти РФ, проте цей процес, ймовірно, займе більше часу, ніж передбачалося.

Вона зазначила, що досягти єдності ЄС щодо ембарго на нафту РФ виявилося непросто і наразі в ЄС точаться дискусії щодо альтернативних джерел нафти для низки членів союзу замість російських поставок.

Як повідомлялося, раніше у п'ятницю прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країні потрібно п'ять років для відмови від російської нафти. Він також заявив, що відкидає нинішні пропозиції ЄС щодо заборони на постачання російської нафти до ЄС.

Водночас, за даними агентства Bloomberg, що у ЄС пропонують надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року. При цьому, за пропозицією Єврокомісії, решті країн союзу доведеться відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що постійні представники країн ЄС цього тижня мають узгодити шостий пакет санкцій проти РФ, проте поки що не можуть дійти консенсусу. Усі країни ЄС, включаючи Угорщину, мають право вето при розгляді санкцій.