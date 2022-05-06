Мінфін планує отримати перші кошти від партнерів через спеціальний рахунок МВФ у травні

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Міністерство фінансів сподівається на отримання Україною у травні низки кредитів та грантів від країн-партнерів та від міжнародних фінансових організацій, а також перших надходжень від передачі партнерами спеціальних прав запозичення (SDR).

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив у інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

"Маємо великі очікування щодо того, що ми можемо отримати найближчим часом від наших партнерів. Це $500 млн додаткового гранту США, 150 млн євро від Німеччини, італійці узгодили новий кредит на 200 млн євро. Іще 1 млрд (канадських) доларів від Канади, яка узгодила таку суму через адміністративний рахунок МВФ. Ці кошти очікуємо найближчим часом", – розповів Марченко.

Міністр додав, що Японія після переговорів підтвердила додатковий кредит для України на $300 млн, отримання якого також очікується у травні.

За його словами, серед інших ресурсів, на який розраховує Мінфін цього місяця, нове фінансування Нідерландів, $200 млн першого траншу кредиту International Development Association Світового банку (СБ) на $1 млрд, іще $100 млн від СБ покриття видатків із виплат внутрішньо переміщеним особам, а також $60 млн покриття соціальних виплат.

"Британці через мультидонорський трастовий фонд СБ підтвердили додаткову гарантію до того, що вони вже надали в розмірі $500 млн. По 10 млн євро очікуємо від Латвії та Литви, а також Австрії, ще $10,5 млн – від Швейцарії, 20,5 млн євро – від Данії. Крім того, Польща та Фінляндія наразі вирішують суму та механізм допомоги. Ще 20 млн євро – від Норвегії, також через трастовий фонд. Ісландія у травні має надати 470 тис. євро", – додав Марченко.

За його словами, крім того, Європейський інвестиційний банк має перепрофілювати діючі проєкти на суму майже 1,1 млрд євро, для чого очікується рішення Єврокомісії, а також можливе виділення кредиту Францією.

"Але інструмент, на який ми покладаємо основні сподівання, це спеціальні права запозичення. Був лист прем'єр-міністра країнам – потенційним донорам, які можуть поділитися часткою SDR. Ішлося про 10%. Нині ми працюємо над механікою цього процесу", – зазначив Марченко.

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Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд створив для України спеціальний рахунок, який дозволить США та іншим країнам передати Києву частину отриманих минулого року від МВФ в рамках додаткового розподілу спеціальних прав запозичення (СПЗ, SDR).

Нагадаємо, на початку серпня минулого року рада керуючих МВФ затвердила розподіл спеціальних прав запозичення (СПЗ) серед країн-членів Фонду на суму, еквівалентну $650 млрд. У тому числі Україна отримала близько $2,7 млрд (SDR1,9 млрд). Частина цих СПЗ на суму $1 млрд одразу витратили на погашення випущених п'ять років тому під гарантії США євробондів.

В опублікованому в листопаді минулого року Меморандумі економічної та фінансової політики з МВФ Україна вказала, що має намір зберегти половину з $2,7 млрд, отриманих у рамках розподілу СПЗ, як буфер проти майбутніх ризиків.

Однак наприкінці грудня Мінфін констатував, що влада України витратить всі $2,7 млрд від МВФ до кінця 2021 року на тлі значного збільшення бюджетних видатків, близько половини яких додатково спрямували "Укравтодору" на ремонт доріг.