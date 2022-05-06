Кременчуцький НПЗ не зможе відновити роботу до кінця року, – голова Полтавської ОВА

Кременчуцький НПЗ не зможе поновити роботу як мінімум до кінця року через ракетні удари РФ, які повністю знищили підприємство.

Про це заявив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, передає enkorr.

За словами Луніна, руйнування НПЗ досягають великих масштабів.

"Кременчуцький НПЗ, я так розумію, цього року не запрацює. Людей там скорочувати не планують. Усі люди залишені на роботі й мають ремонтувати підприємство", – сказав Лунін.

Нагадаємо, російські окупанти 2 і 24 квітня завдали ракетних ударів по НПЗ, знищивши його інфраструктуру.