Ціни на газ у Європі знову опустилися до $1000 за тисячу кубометрів

Спотова ціна газу на майданчику TTF у Нідерландах з постачанням на "день уперед" 6 травня станом на закриття торгів знизилася до 93 євро за МВт-год, що приблизно відповідає $1 016 за тисячу кубометрів.

Порівняно з показником на закриття попереднього торгового дня ціна газу знизилася на 66 євро за Мвт-год або на 6,1%, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зазначимо, що середня ціна контракту з постачанням на "день уперед" у квітні становила 101,5 євро за Мвт-год або $1109 за тисячу кубометрів, а на початку травня вона піднімалась до $1139 за тисячу кубометрів.

Як повідомлялося, 7 березня спотова ціна газу в Європі оновила історичний рекорд, взявши планку $3900 за тисячу кубометрів. Однак згодом в той же день біржові ціни скорегувалися до $2980 за тисячу кубометрів.

З того часу спотові ціни на газ знижувались, закріпившись на рівні близько 100 євро за МВт-год.