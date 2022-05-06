Болгарія шукає житло для 30 тисяч українських біженців, які мають залишити готелі через літній сезон

Із майже 60 тис. українських біженців, яким до кінця травня потрібно буде покинути готелі на болгарському узбережжі Чорного моря, лише 33 тис. можуть отримати гарантію проживання через те, що готельєри готуються до літнього сезону.

Про це пише Euractiv, передає Європейська правда.

Українські біженці знайшли притулок у готелях на узбережжі Чорного моря протягом перших двох місяців після початку війни.

Із 102 тис. біженців, які зареєструвалися в Болгарії, майже 60 тис. були розміщені в готелях на морських курортах, при цьому держава субсидує готельєрів у сумі 20 євро на день для кожного біженця. Болгарія отримає достатньо грошей від ЄС, щоб відшкодувати ці витрати.

Але розмістити всіх українських біженців у Болгарії влітку буде складно, оскільки наразі закріплено лише 33 тис. місць у відповідних будівлях, що належать державній та місцевій владі, для тих випадків, коли біженцям необхідно буде покинути готелі, пояснила голова Державного агентства у справах біженців Мар'яна Тошева.

Частина українців залишиться працювати на болгарських приморських курортах, але для переважної більшості з них потрібно знайти альтернативний притулок.

"Уряд сподівається знайти достатньо місць на гірських курортах, де влітку не повинно бути багато туристів. Якщо всіх біженців не вдасться розмістити туди, найгірший резервний варіант – використовувати спортивні споруди та тимчасові приймальні пункти з додатковими ліжками", – сказала Тошева.

Болгарія хоче уникнути розміщення українських біженців у наметах та фургонах.

В уряді обговорюють ідею, що всім українцям, які отримали статус тимчасового захисту, буде надано медичне страхування на три місяці. Тоді біженці матимуть право застрахуватися, щоб і надалі мати доступ до системи охорони здоров’я. Для дітей та літніх людей держава продовжуватиме виплачувати медичне страхування до закінчення терміну їх тимчасового захисту.

Українці, які знайшли роботу, отримають додаткову матеріальну допомогу на оренду.