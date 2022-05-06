Материнська компанія "Правекс Банку" зарезервувала 822 мільйони євро під можливі втрати через війну
Італійська банківська група Intesa Sanpaolo зарезервувала 822 млн євро під потенційні збитки через розв'язану Росією війну проти України.
Про це йдеться у звіті групи, передає Інтерфакс-Україна.
Як повідомляється, 801 млн євро було зарезервовано на кредитні ризики. Із цієї суми 647 млн євро припадають на транскордонний ризик і 154 млн євро – на ризики для російського дочірнього банку "Інтеза" та української дочірньої компанії "Правекс Банк".
Кредитні ризики за російськими контрагентами, які перебувають під санкціями та включеними до SDN-листу, становлять 400 млн євро.
Чистий прибуток Intesa Sanpaolo в першому кварталі 2022 року по МСФЗ склав 1,02 млрд євро.
"Прогноз на 2022 рік підлягає уточненню найближчими місяцями залежно від розвитку подій, пов'язаних з Росією та Україною", – наголошується у звіті.
Європейські банки зазнають втрат від переоцінки бізнесу в Росії, яка з кінця лютого перебуває під масштабними санкціями через війну в Україні. Так, італійська UniCredit у першому кварталі створила резерви на 1,23 млрд євро під російські ризики, австрійський RBI сформував 105 млн євро під ризики в Росії та Україні, а французька група Societe Generale взагалі прийняла рішення піти з РФ, продавши бізнес групі "Інтеррос" Володимира Потаніна.
Група Intesa Sanpaolo представлена в Україні "Правекс Банком", який на 1 березня цього року за розмірами активів (8,59 млрд грн) посідав 26 місце серед 69 українських банків. Його чистий збиток за підсумками двох місяців цього року дорівнював 31,56 млн грн.
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