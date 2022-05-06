Японський інвестор російського проєкту з виробництва метанолу оцінює ризики в Росії майже у $100 мільйонів

Японська Marubeni Group оцінювала розмір ризику на російські активи в 12,3 млрд ієн ($94,4 млн) на кінець 2022 фінансового року, який завершився 31 березня.

Про це повідомляється у звітності групи, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми продовжуватимемо відслідковувати і суворо дотримуватися всіх санкцій, введених проти Росії урядом Японії у співпраці з міжнародним співтовариством. Крім того, ми не будемо займатися якимось новим бізнесом, пов'язаним з Росією, і наскільки можна будемо вести переговори про припинення існуючих угод", – йдеться в повідомленні.

Компанія продовжує збирати інформацію та ретельно вивчати ситуацію, а також має намір вжити відповідних заходів, консультуючись із зацікавленими сторонами, у тому числі з держорганами.

Marubeni за підсумками 2022 фінроку збільшила чистий прибуток майже вдвічі – до 424,32 млрд ієн порівняно з 223,26 млрд ієн роком раніше. Виторг виріс на третину і склав 8,51 трлн ієн проти 6,33 трлн ієн.

Загальний обсяг активів підвищився до 8,26 трлн ієн з 6,94 трлн ієн в 2021 році.

За підсумками фінроку, що розпочався, компанія прогнозує скорочення чистого прибутку на 5,7% – до 400 млрд ієн.

Marubeni – один з акціонерів японського консорціуму SODECO, який володіє 30% часткою участі в проєкті "Сахалін-1". Крім того, компанія є інвестором проєкту ТОВ "Волгоград полімер" (власники – Роман Троценко та його бізнес-партнер Андрій Донських), що передбачає будівництво виробництва метанолу потужністю 1 млн тонн на рік. Підприємство планувалося запустити у 2023 році.