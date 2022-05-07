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Окупанти перевели абонентів мобільних операторів ОРДЛО на російську систему нумерації

мобильный,оператор

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей з 7 травня почали переведення місцевих мобільних операторів на російську систему нумерації телефонів.

Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на Мінцифри РФ.

Зазначається, що номери абонентів сепаратистських "Фенікс" та "Лугаком" відображатимуться з російським телефонним кодом – з +7.

"З 7 травня 2022 року при здійсненні дзвінків та надсилання SMS-повідомлень абонентами Донецьких та Луганських операторів зв'язку з кодами нумерації +38071 та +38072 номер телефону відображатиметься у форматі +7(949) та +7(959) відповідно", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що телефонний код +7 діє в РФ, Казахстані, а також в окупованих Абхазії та Південній Осетії.

Автор: 

мобільний зв’язок (800) окупація (186) ОРДЛО (21)


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