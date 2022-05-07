Уряд запустив проєкт для одночасного оформлення закордонного та внутрішнього паспортів
Кабінет Міністрів України затвердив експериментальний проєкт щодо одночасного оформлення (зокрема замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
Зазначається, що проведення експерименту пропонується встановити протягом двох років.
"Продовжуємо робити державні послуги для громадян зручними та швидкими навіть в умовах війни. Затвердили експериментальний проєкт, який дозволить українцям оформити закордонний та внутрішній паспорти одночасно. Це дозволить мінімізувати витрати часу в отриманні чи відновленні документів, що особливо важливо в умовах воєнного часу", – заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
У проєкті уточнюється, що метою затвердження документу є удосконалення надання адміністративних послуг у сфері міграції та мінімізації часу для їх отримання в умовах введення та продовженням воєнного стану.
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