Maersk оцінила збитки через розв'язану Росією війну в Україні у $720 мільйонів

Данська транспортно-логістична компанія A.P. Moeller-Maersk A/S у першому кварталі 2022 року збільшила EBIT з $3,1 млрд до $7,3 млрд, при цьому негативний вплив на показник розв'язаної Росією війни в Україні становив $718 млн.

Про це йдеться у звіті компанії, передає Інтерфакс-Україна.

Показник EBIT у сегменті термінального бізнесу виявився негативним – замість прибутку до податкових та процентних виплат Maersk отримала збиток у розмірі $73 млн, і це пов'язано зі списанням активів компанії у Global Ports Investments на суму $485 млн.

У сегменті "логістики та послуг" EBIT склав $183 млн, негативний вплив ситуації навколо України на показник компанія оцінила у $53 млн. Показник EBIT у підрозділі Ocean збільшився з $2,7 млрд до $7,1 млрд, негативний вплив оцінюється у $162 млн.

Maersk раніше заявила про припинення роботи в Росії та повідомив російських клієнтів про старт згортання його бізнес-активності в РФ. Через APM Terminals (термінальна "дочка") Maersk володіє 30,75% акцій у найбільшому операторі контейнерних терміналів у РФ Global Ports. У березні APMT заявив про намір розпочати процедуру виходу з акціонерного капіталу Global Ports.

"Наші переговори про продаж частки (у Global Ports) продовжуються", – повідомив фінансовий директор Maersk Патрік Джені = на телефонній конференції з аналітиками.

Раніше повідомлялося, що APMT розглядає різні варіанти щодо можливого покупця частки в Global Ports, угода може тривати кілька місяців.

Компанія розраховувала завершити суднозаходи до РФ та операції з російськими контейнерами до кінця квітня.

Maersk також має намір завершити операції та вийти з бізнесу в логістичному сегменті. Йдеться про складський комплекс з обробки рефрижераторних контейнерів у Санкт-Петербурзі та припортовий контейнерний термінал у Новоросійську.

"Операції на цих складських комплексах продовжаться, доки не буде знайдено рішення", – наголошується у звітності.

Svitzer (буксирний підрозділ Maersk) також робить кроки щодо припинення своєї діяльності в РФ. Компанія має намір завершити надання послуг із буксирування суден на Сахаліні.

Зазначається, що фінансові показники AP. Moller-Maersk на 2022 рік в макроекономічних умовах, що склалися, будуть схильні до невизначеності з урахуванням розвитку ситуації в Росії і в Україні, COVID-19, цінами на бункерне паливо і ставками фрахту.

Maersk очікує, що показник EBITDA у поточному році становитиме близько $30 млрд, показник EBIT – $24 млрд, вільний грошовий потік перевищить $19 млрд.