Експорт російської нафти морем впав за тиждень ще на 14%, – Bloomberg

Середньодобовий обсяг морського експорту російської сирої нафти з 23 по 29 квітня скоротився порівняно з попереднім тижнем на 14% – 3,55 млн барелів на добу.

Про це повідомляє Bloomberg, передають Порти України.

"У той час як Азія все ще купує дешеву російську нафту у портах, зазвичай орієнтованих на Європу, клієнти, схоже, відмовляються від вантажів на суднах, що належать Росії. Це підриває потоки з терміналів на Тихому океані, скорочуючи поставки по всій країні", – зазначає видання.

Загалом протягом звітного тижня російські експортні термінали обробили 34 танкери, на які було завантажено близько 24,8 млн барелів. Постачання за тиждень принесуть Кремлю близько $206 млн, що на $32 млн менше результату попереднього тижня.

Потік нафти з терміналів у Балтійському та Чорному морях збільшився на 130 тис. барелів на добу, або на 5%. Зниження обсягів нафти з порту "Новоросійськ" було більш ніж компенсовано величезним стрибком відвантажень із балтійських портів "Приморськ" та "Усть-Луга". Регіоном призначення семи танкерів, які оброблялися на балтійських терміналах, була Азія, ще два не вказали кінцевого пункту.

До кінця тижня відвантаження у Новоросійську все ще відставало від графіка приблизно на шість днів, принаймні п’ять вантажів, запланованих на квітень, перенесли на травень. У цьому порту було завантажено сім танкерів, що на один менше, ніж минулого тижня. Майже половина нафти, завантажена в порту, спрямовується до Азії, що різко контрастує з тижнями до вторгнення в Україну, коли всі вантажі залишалися в Чорноморському або Середземноморському регіоні.

Відвантаження з трьох східних терміналів на узбережжі Тихого океану впали до найнижчого рівня за одинадцять тижнів – на 728 тис. барелів на добу, або на 41%. Спад може бути пов’язаний із небажанням покупців доставляти вантажі російськими суднами. Обсяг з Мурманська знизивися на 86 тис. барелів на добу, або на 50%.

У цілому із західних портів Росії (Чорне море, Балтика, Арктика) протягом тижня 10 танкерів вирушили в Азію, включаючи ОАЕ. Ще два вийшли, не вказавши кінцевого пункту призначення. Із цих десяти суден шість прямують до Індії, два – до Китаю та по одному – до Малайзії та ОАЕ, хоча деякі з цих напрямків можуть змінитися.

Також триває рейдова перевалка російської нафти, оскільки все більше вантажів переміщуються на великі відстані до Азії. Район біля порту Сеута, на південь від Гібралтару, став популярним місцем для таких перевезень. Наприклад, протягом вказаного періоду було завершено завантаження танкерів Elandra Denali та Elandra Everest, якими володіє глобальний нафтотрейдер Vitol.

Загалом у квітні російські морські поставки сирої нафти становили в середньому 3,73 млн барелів на добу проти 3,23 млн барелів на добу в березні та 2,88 млн барелів на добу в середньому в 2021 році.

"Поки що самосанкції мало вплинули на прибутки Москви від експорту нафти", – зауважує агентство.

За підрахунками Bloomberg, Кремль отримав $866 млн надходжень від експортного мита за чотири тижні до 29 квітня, що на 30% більше показника попереднього чотиритижневого періоду до 1 квітня.