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Korean Air не буде відновлювати рейси в Росію до кінця війни

air,korean.

Південнокорейська авіакомпанія Korean Air ухвалила рішення продовжити призупинення польотів до Росії до стабілізації ситуації між Росією та Україною.

Про це повідомляє інформаційне агентство Yonhap, передає Інтерфакс-Україна.

"Korean Airlines заявила, що продовжить призупинення своїх рейсів до Росії доти, поки в російсько-українській війні не станеться якихось нових позитивних подій", – пише видання.

Раніше, у березні авіакомпанія призупинила польоти до Москви та Владивостоку до кінця квітня з метою безпеки на тлі загострення геополітичної ситуації через військову агресію РФ проти України.

"Як заявили в Korean Air, там уважно стежитимуть за ситуацією, перш ніж відновити рейси до Росії", – зазначає Yonhap.

Рейси Korean Air на деяких маршрутах з Інчхона до Європи та США в даний час здійснюються в обхід повітряного простору Росії та України. Зокрема, зросла тривалість перельотів у Лондон, Париж, Амстердам, Франкфурт, Нью-Йорк, Атланту, Чикаго, Вашингтон, Бостон та Торонто.

Автор: 

росія (14439) авіасполучення (2504) Корея (27)


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