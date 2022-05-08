Korean Air не буде відновлювати рейси в Росію до кінця війни
Південнокорейська авіакомпанія Korean Air ухвалила рішення продовжити призупинення польотів до Росії до стабілізації ситуації між Росією та Україною.
Про це повідомляє інформаційне агентство Yonhap, передає Інтерфакс-Україна.
"Korean Airlines заявила, що продовжить призупинення своїх рейсів до Росії доти, поки в російсько-українській війні не станеться якихось нових позитивних подій", – пише видання.
Раніше, у березні авіакомпанія призупинила польоти до Москви та Владивостоку до кінця квітня з метою безпеки на тлі загострення геополітичної ситуації через військову агресію РФ проти України.
"Як заявили в Korean Air, там уважно стежитимуть за ситуацією, перш ніж відновити рейси до Росії", – зазначає Yonhap.
Рейси Korean Air на деяких маршрутах з Інчхона до Європи та США в даний час здійснюються в обхід повітряного простору Росії та України. Зокрема, зросла тривалість перельотів у Лондон, Париж, Амстердам, Франкфурт, Нью-Йорк, Атланту, Чикаго, Вашингтон, Бостон та Торонто.
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