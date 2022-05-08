Велика Британія обіцяє збільшити військову допомогу для України на 1,3 мільярда фунтів

Велика Британія має намір виділити на надання військової допомоги Україні додатково 1,3 млрд фунтів стерлінгів.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланнями на владу країни, передає Інтерфакс-Україна.

ЗМІ зазначають, що таким чином Лондон майже подвоїть свої попередні обіцянки щодо надання військової допомоги.

Газета The Telegraph цитує главу британського Мінфіну Ріші Сунака, який наголосив, що це "є гарантією продовження військової та оперативної допомоги" Україні.

Урядові джерела зазначили, що додаткові витрати в Україну надходитимуть із резерву, який використовується урядом на випадок надзвичайних ситуацій.

The Telegraph пояснила, що до цього пакету допомоги увійдуть і раніше обіцяне обладнання для радіоелектронної боротьби, засоби для радіолокації протидії артилерійському вогню, а також інші кошти на суму 300 млн фунтів.