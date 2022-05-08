Україна та Канада завершать роботу над розширенням угоди про вільну торгівлю найближчим часом

Україна та Канада завершать роботу над розширенням Угоди про вільну торгівлю протягом найближчих тижнів.

Таке рішення було ухвалене під час віртуальної зустрічі першої віце-прем’єр-міністра, міністра економіки України Юлії Свириденко та міністра міжнародної торгівлі, просування експорту, малого бізнесу та економічного розвитку Канади Мері Енджі, йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Як повіомляється, під час перемовин урядовці обговорили і низку інших питань, зокрема:

співробітництво у аграрній сфері;

потенційне скасування Канадою торгових мит на українські товари. До такого рішення нещодавно вдалися ЄС та Велика Британія;

можливі форми підтримки Канадою України на поточному етапі, а також у ході повоєнного відновлення економіки України. Зокрема торкнулися питань повернення міжнародних інвесторів, що були змушені залишити Україну з початком війни або ж значно згорнули виробництво.

У Мінекономіки зазначили, що у 2021 році обсяги українсько-канадської торгівлі зросли на понад 70% і склали $420,7 млн. При цьому експорт товарів із України до Канади зріс в 11 разів.

Раніше повідомлялося, що Канада може змінити своє санкційне законодавство, дозволивши використовувати заморожені кошти для виплати відшкодувань жертвам або допомоги у відбудові держав після воєн.