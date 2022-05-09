Євросоюз має направити заморожені резерви РФ на відновлення України, – Боррель

Країнам Євросоюзу варто розглянути питання про вилучення заморожених валютних резервів РФ та направлення їх на відновлення України після війни.

Про це в інтерв'ю Financial Times заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, передає Європейська правда.

За його словами, США взяли під свій контроль активи на мільярди доларів, що належать афганському центральному банку, частково для потенційної компенсації жертвам тероризму, а також для гуманітарної допомоги країні, і логічно було б розглянути такі кроки з резервами РФ.

"Я був би дуже за, бо це логічно. Гроші перебувають у нас, і хтось повинен мені пояснити, чому це добре для афганських грошей і погано для російських грошей", – сказав він.

Боррель сказав, що питання про те, як платити за відновлення України, є одним із ключових політичних питань з огляду на "неймовірну суму грошей", яка буде задіяна. Він хотів би, щоб дискусія щодо методів забезпечення "військових компенсацій" йшла з Росії.

Боррель зазначив, що рішення у разі його ухвалення не буде безпрецедентним, вказуючи на рішення США виділити 3,5 млрд доларів заморожених активів афганського центрального банку для потреб, включаючи гуманітарну допомогу та компенсацію сім'ям жертв терактів 11 вересня.

Як повідомлялося, після початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну країни Заходу заморозили близько половини золотовалютних резервів російського Центробанку на загальну суму близько $300 млрд.

При цьому до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було зафіксовано рекордний обсяг російських резервів за всю історію – $643,2 млрд станом на 18 лютого 2022 року.

Через це російський президент Владімір Путін був змушений запровадити обов'язковий продаж 80% валютної виручки експортерами. Крім того, ЦБ РФ заборонив продаж валюти росіянам і запровадив низку інших обмежень на валютному ринку.