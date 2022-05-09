Велика Британія оголосила про нові санкції проти РФ та Білорусі на 1,7 мільярда фунтів стерлінгів

Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі на суму 1,7 млрд фунтів стерлінгів, що стосується торгівлі.

Про це йдеться у заяві британського уряду.



"Це призведе до того, що загальна вартість товарів, які підпали під повні або часткові імпортно-експортні санкції після початку незаконного вторгнення Росії в Україну, перевищить 4 млрд фунтів стерлінгів", – наголосили в уряді.



Зазначається, що санкції включають імпортні мита та заборони на експорт. Зокрема, мито підвищать на 35%.



Нові імпортні мита охоплюватимуть товари на суму 1,4 млрд фунтів стерлінгів, включаючи платину та паладій. Наголошується, що Росія є однією з провідних країн-виробників платини та паладію та сильно залежить від Великої британії щодо експорту платини та паладієвої продукції.



Водночас Лондон заборонить експорт до РФ хімікатів, пластмаси, гуми та техніки на понад 250 млн фунтів стерлінгів.