Податкова служба перевиконала план наповнення бюджету у квітні на 2,5 мільярда, – Гетманцев

Податкова служба в квітні перевиконала план наповнення бюджету на 2,5 млрд грн, або на 6%.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Укрінформ.

"У квітні план наповнення бюджету перевиконала податкова служба на 2,5 млрд або на 6%, а рік до року за загальним фондом бюджету перевиконання становить 8,5 млрд або на 23%. За такі результати окрема подяка платникам податків, які продовжують чесно та в повному обсязі сплачувати податки", – наголосив він.

Загалом із початку року показники доходу держбюджету перевищують аналогічні за минулий рік.

За словами Геиманцева, за підсумками перших чотирьох місяців 2022 року вони становили 412,5 млрд грн, або на 55 млрд грн (+15,4%) більше, ніж надійшло за аналогічний період минулого року. У тому числі доходи загального фонду – 365,9 млрд грн, або на 52,1 млрд грн (+16,6%) більше.

"Звичайно, оцінюючи тенденції за доходами за 4 місяці, слід робити поправку на інфляцію, авансові платежі з прибутку/дивідендів та зупинку відшкодування ПДВ. Проте ми говоримо про перевищення надходжень на 15% над торішніми в умовах війни та спаду економіки щонайменше на 30%, під час якого у квітні держава вважала за необхідне та можливе піти на зниження податкового навантаження для підтримки бізнесу та населення", — підкреслив очільник парламентського комітету.

Як повідомлялося, податкові надходження до державного бюджету у березні перевищили 70 млрд грн завдяки достроковій сплаті дивідендів держкомпаніями.