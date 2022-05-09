Євросоюз має відмовитися від принципу консенсусу при прийнятті ключових рішень, – фон дер Ляйєн

Європейська демократія потребує подальшого вдосконалення та відходу від обмежень, що стримують Європейський союз у реагуванні на сучасні виклики, у тому числі – від принципу консенсусу під час голосування з певних ключових питань європейської політики.

Про це у Страсбурзі під час виступу на завершальному засіданні Конференції майбутнього Європи заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, передає Укрінформ.

"Для того, щоб просуватися у виконанні ваших рекомендацій, нам необхідні нові дії. Щоб забезпечити таке швидке реагування, я маю намір оголосити відповідь на ваші пропозиції у промові щодо стану ЄС вже у вересні. Але необхідно йти ще далі. Наприклад, я завжди відстоювала позицію, що одноголосне голосування у деяких ключових сферах далі просто не матиме сенсу, якщо ми хочемо бути здатними рухатися швидше. Як і те, що Європа має відігравати більш значну роль, – наприклад, в охороні здоров’я або в обороні", – сказала фон дер Ляйєн.

Вона нагадала, що Євросоюз довів спроможність реагувати на сучасні виклики, включно з пандеміжю та війною, йому вдалося спільно замовити мільйони вакцин та розробити програму економічного відродження після пандемії. Але нові завдання, у тому числі шлях до кліматичної нейтральності або цифрової трансформації, потребують нових підходів та змін у правилах гри.

За словами фон дер Ляйєн, жоден шлях реагування на нові виклики не був передбачений угодами ЄС. Але ЄС довів здатність до спільних дій між країнами-членами, як цього вимагали його громадяни, та здатність розширювати і знімати ліміти під час ухвалення найважливіших рішень.

"Нам потрібно вдосконалювати шлях, яким працює наша демократія, на постійній основі. Я хочу чітко зазначити, що завжди буду на стороні тих, хто хоче реформувати ЄС, щоб змусити його працювати краще", – наголосила президентка Європейської комісії.

Як повідомлялося, за угодами ЄС, всі принципові рішення щодо ключових напрямків європейської політики ухвалюються нині за принципом консенсусу. Така система часто ускладнює ухвалення рішень, зокрема, в питаннях, що потребують миттєвого реагування, наприклад, під час термінового розгортання військової місії ЄС, участі у військово-морській операції, у реагуванні на міграційну кризу або в ухваленні принципових рішень щодо початку переговорів на входження до ЄС із третіми країнами.

Нездатність ЄС до швидких дій за названими та іншими напрямками підриває практичну дієздатність Євросоюзу та його міжнародний авторитет. Тож на рівні євроінституцій та серед країн-членів обговорюється пропозиція внесення змін у регуляторні правила ЄС, які можуть передбачати перехід від принципу консенсусу до принципу кваліфікованої більшості під час голосування із визначених питань спільної європейської політики.