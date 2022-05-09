Путін доручив розібратися, як виконати його накази про переведення розрахунків в рублі

Російський президент Владімір Путін утворив міжвідомчу робочу групу, яка має розробити механізми для запровадження розрахунків з країнами, які сама РФ визначила "недружніми", в російських рублях.

Відповідне розпорядження оприлюднено на офіційному порталі правової інформації РФ, повідомляють російські ЗМІ.

Серед основних завдань нової робочої групи – розробка плану формування інфраструктури розрахунків РФ в російських рублях з контрагентами з країн, які вона сама називає "недружніми".

Аналогічний план створення інфраструктури також доручено розробити для розрахунків із партнерами з "дружніх" країн, "у тому числі у російських рублях або національних валютах таких держав".

Крім цього, робоча група має визначити порядок розрахунків із такими партнерами та, зокрема, вирішити питання проведення операцій торговельного фінансування та розробити необхідні механізми платіжного клірингу.

Також ця робоча група займеться виробленням заходів валютного регулювання "з метою забезпечення балансу попиту та пропозиції під час здійснення операцій на валютному ринку". Вона працюватиме і над низкою інших питань, у тому числі над зниженням "ризиків, пов'язаних із призупиненням операцій з іноземними активами Російської Федерації".

До складу робочої групи увійшли голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна, голова, міністр фінансів РФ Антон Сілуанов, а також інші російські чиновники.

Як повідомлялося, ще 5 березня своїм указом Путін доручив перевести в рублі виконання зобов'язань перед іноземними кредиторами з країн, які сама ж Росія визначила "недружніми". Однак наприкінці квітня Мінфін РФ все ж здійснив виплату за єврооблігаціями в доларах США, щоб уникнути дефолту.

Крім того, Путін доручив доручив уряду, ЦБ РФ та "Газпрому" до 31 березня перевести в рублі розрахунки за газ із "недружніми країнами".