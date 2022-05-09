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Новини
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Голова Єврокомісії не змогла вмовити Орбана розблокувати санкції проти російської нафти (оновлено)

фон,дер,урсула,ляйен

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідає Будапешт для зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це повідомив речник Єврокомісії Ерік Мамер, інформує Європейська правда.

"Президентка Урсула фон дер Ляєн сьогодні пообіді прямує до Угорщини для зустрічі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном. Вони обговорять питання, пов’язані з європейською безпекою постачання енергоресурсів", – написав Мамер.

За підсумками візиту до Будапешта фон дер Ляйєн підтвердила, що метою візиту було обговорення шостого пакету санкцій ЄС, ухвалення якого блокує влада Угорщини.

"Сьогоднішня вечірня дискусія з прем’єр-міністром Віктором Орбаном була корисною для прояснення питань, пов’язаних із санкціями та енергетичною безпекою. Ми досягли прогресу, але потрібна подальша робота. Я скликаю консультацію з регіональними гравцями, щоб посилити регіональну співпрацю з нафтової інфраструктури", – написала вона за підсумками переговорів на своїй сторінці у Twitter.

Як повідомлялося, раніше у понеділок, 9 травня, голова МЗС Угорщини Петер Сіярто вчергове заявив, що країна не підтримає запровадження нафтового ембарго проти Росії попри складні переговори, які тривають з минулого тижня, і запропоновані їй поступки.

Вже майже тиждень посли ЄС обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій. Він передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти.

Минулої п'ятниці прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країні потрібно п'ять років для відмови від російської нафти. Він також заявив, що відкидає нинішні пропозиції ЄС щодо заборони на постачання російської нафти до ЄС.

Водночас, за даними агентства Bloomberg, що у ЄС пропонують надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року. При цьому, за пропозицією Єврокомісії, решті країн союзу доведеться відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року. Угорщина ж стверджує, що їй потрібно 5 років.

Зазначимо, що шостий пакет санкцій проти РФ передбачає нафтове ембарго проти РФ, заборону перевезення і страхові послуги для перевезення російської нафти, заборону мовлення трьох державних телеканалів, а також відключення "Сбербанку" і ще двох банків від SWIFT.

Автор: 

Угорщина (553) нафта (4852) росія (14441) Євросоюз (5212) фон дер Ляєн Урсула (88)


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Топ коментарі
+17
Да исключите уже ***** этих животных из Евросоюза.
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09.05.2022 19:08 Відповісти
+10
Хто у ліс, а хто по дрова….
Московська агентура відпрацьовує бабло…
Це уже не Угорщина 1956 року, а московський район …
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09.05.2022 19:18 Відповісти
+4
"Не можна однією рукою запроваджувати санкції, а іншою підписувати нові контракти з РФ", - Зеленський,який в свою чергу:

1. Попросив Байдена не вводити санкцій проти Абрамовича

2. Ветував закон про санкції щодо активів осіб, пов'язаних з РФ

3. Заблокував закон про збільшення податків для фірм що працюють в РФ,на що заявив:
"Ми неможемо так діяти бо це суперечить Конституції України"-Зеленський
постає запитання ,а що в країнах ЄС немає Конституції,чи вони мають діяти вже і негайно всупереч інтересам своїх громадян бо так вимагає "боневтік"
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10.05.2022 07:29 Відповісти
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Да исключите уже ***** этих животных из Евросоюза.
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09.05.2022 19:08 Відповісти
Хто у ліс, а хто по дрова….
Московська агентура відпрацьовує бабло…
Це уже не Угорщина 1956 року, а московський район …
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09.05.2022 19:18 Відповісти
Грёбаные мадьяры!
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10.05.2022 02:01 Відповісти
В Європі є гарна проститутка, кремль завжди користується ії послугами, колись вона була гарною дівчиною яка навіть повставала проти свого окупанта як у 1956 році.

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10.05.2022 02:19 Відповісти
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10.05.2022 02:22 Відповісти
"Не можна однією рукою запроваджувати санкції, а іншою підписувати нові контракти з РФ", - Зеленський,який в свою чергу:

1. Попросив Байдена не вводити санкцій проти Абрамовича

2. Ветував закон про санкції щодо активів осіб, пов'язаних з РФ

3. Заблокував закон про збільшення податків для фірм що працюють в РФ,на що заявив:
"Ми неможемо так діяти бо це суперечить Конституції України"-Зеленський
постає запитання ,а що в країнах ЄС немає Конституції,чи вони мають діяти вже і негайно всупереч інтересам своїх громадян бо так вимагає "боневтік"
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10.05.2022 07:29 Відповісти
в ідеальному світі, так...
Але, хронічний борець із погано асфальтованим, що приховав аналіЗе! дурі та не втік, гіДно захищає тих "свинкожбурлянників", що використала бородата бабця, у Маріку... Чи ні?
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10.05.2022 11:59 Відповісти
Мало клоп, да вонюч (с).
Прискорбно что в ЕС не предусмотрено штатной процедуры исключения без желания исключаемого.
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10.05.2022 09:17 Відповісти
Ох і важкий той Орбан. Важко таким іудою бути.
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10.05.2022 10:02 Відповісти
Ой, а может фашисты нефтепровод дружба у нас перебьют?Хоть что то полезное сделают? И Органу нефть неоткуда брать будет!
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10.05.2022 13:16 Відповісти
А чи не пора вже вигнати мадьярів з Евросоюзу встаною мітлою?
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10.05.2022 13:53 Відповісти

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