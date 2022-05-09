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Велика Британія готова сприяти передачі літаків радянських моделей Україні, – міністр оборони

лондон,британия

Велика Британія підтримала би і посприяла Польщі чи іншим країнам Центрально-Східної Європи, якби вони захотіли передати Україні свої винищувачі радянських зразків.

Про це заявив міністр оборони країни Бен Воллес, передає Європейська правда.

Він сказав, що Британія підтримала би "будь-яку країну, яка прийме таке рішення" і захищала би їхнє право це зробити.

Після чуток у березні про те, що Польща може у співпраці з США передати Україні свої МіГ-29, знайомі українським пілотам, ці плани не реалізувалися нібито через позицію Білого дому.

Воллес сказав, що Польща тоді підтримувала ідею про такий трансфер і не відмовилася від цієї позиції.

"Якби Польща вирішила зробити це, ми б підтримали їх", – зазначив Воллес, додавши, що Британія могла би допомогти закрити нестачу літаків.

МіГ-29 є на озброєнні у Польщі, Словаччини та Болгарії.

Воллес зазначив, що і він, і прем’єр Борис Джонсон прагнуть зробити "усе можливе", щоб надати Україні необхідну зброю, але визнав, що з приводу винищувачів позиції західних столиць різняться.

Раніше Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі на суму 1,7 млрд фунтів стерлінгів, що стосується торгівлі.

Автор: 

Велика Британія (1211) зброя (893) літак (667)


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