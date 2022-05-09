Велика Британія готова сприяти передачі літаків радянських моделей Україні, – міністр оборони
Велика Британія підтримала би і посприяла Польщі чи іншим країнам Центрально-Східної Європи, якби вони захотіли передати Україні свої винищувачі радянських зразків.
Про це заявив міністр оборони країни Бен Воллес, передає Європейська правда.
Він сказав, що Британія підтримала би "будь-яку країну, яка прийме таке рішення" і захищала би їхнє право це зробити.
Після чуток у березні про те, що Польща може у співпраці з США передати Україні свої МіГ-29, знайомі українським пілотам, ці плани не реалізувалися нібито через позицію Білого дому.
Воллес сказав, що Польща тоді підтримувала ідею про такий трансфер і не відмовилася від цієї позиції.
"Якби Польща вирішила зробити це, ми б підтримали їх", – зазначив Воллес, додавши, що Британія могла би допомогти закрити нестачу літаків.
МіГ-29 є на озброєнні у Польщі, Словаччини та Болгарії.
Воллес зазначив, що і він, і прем’єр Борис Джонсон прагнуть зробити "усе можливе", щоб надати Україні необхідну зброю, але визнав, що з приводу винищувачів позиції західних столиць різняться.
Раніше Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі на суму 1,7 млрд фунтів стерлінгів, що стосується торгівлі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль