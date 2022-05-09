БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
11 174 12

Великі мережі АЗС обходять рішення уряду про обмеження цін на бензин та дизпаливо, – ЗМІ

бензин,заправка,азс,дизтопливо

Цілий ряд великих мереж АЗС на тлі дефіциту та ажіотажного попиту продають пальне на 5-20% дорожче встановлених Кабміном граничних цін.

Переважно, мережі використовують для обходу рішення уряду свої корпоративні додатки, пише галузеве видання enkorr.

Так, мережа "БРСМ-Нафта" зняла цінники зі стел деяких окремих АЗК, що мало би означати про відсуніть пального. Однак у додатку мережі на цій же станції купити пальне можна, проте за вищою ціною.

Зокрема, "звичайний" бензин А-92 у додатку "БРСМ Plus" сьогодні можна придбати за 43,99 грн/л, що на 17% дорожче від встановленої Мінекономіки граничної ціни для бензинів (37,69 грн/л) на другу декаду травня.

Ціни для "преміального" пального і дизпалива в додатку вищі на 18-19%. Теоретично мережа "БРСМ" могла б працювати за такими цінами, якби разом з преміум-пальним вона реалізувала марки "звичайного". Але вони в корпоративному додатку мережі відсутні.

За схожою схемою працює і мережа UPG. Так, вчора UPG продавала бензин через свій додаток за 46 грн/л, тоді як на стелі було вказано ціну 39,10 грн/л. Наразі функція "Купити пальне" через додаток UPG уже недоступна.

У мережі ANP, яка входить до групи "Приват" Ігоря Коломойського та партнерів, перша заправка в об’ємі до 20 л здійснюється за "граничною" ціною, а додатковий обсяг пропонується придбавати через корпоративний додаток дорожче від граничних цін на 3-11%.

Видання відзначає, що також зростає кількість випадків відкритої торгівлі за спекулятивними цінами, однак здебільшого йдеться про невеликі мережі або поодинокі станції. Так, на станції Energi PLUS під Києвом дизпальне можна купити за 69 грн/л, бензин марки А-95+ – за 58,50 грн/л, а на АЗК столичної мережі "Авантаж" на Одеській трасі в Чабанах дизпальним сьогодні можна було заправитись за 54,95 грн/л.

Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль в оприлюдненому сьогодні інтерв’ю висловив переконання, що запроваджені урядом обмеження цін на пальне працюють.

"Поки що ми лишаємо контроль для того, щоб унеможливити якісь змови і зловживання, заробляння на війні. У нас немає держрегулювання, у нас є регулювання націнки, і ми контролюємо формулу, тобто ми контролюємо націнку на собівартість, щоб не було зловживання від постачальників", – сказав голова уряду.

Як повідомлялося, Міністерство економіки 5 травня оприлюднило граничні ціни на пальне на середину травня: ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 37,69 грн/літр, на "звичайне" дизпаливо – 42,63 грн/літр. Водночас преміальні марки пального можуть реалізовуватись з 5%-вою надбавкою: бензин А-95 – за 39,57 грн/л, дизпальне – за 44,76 грн/л.

Перед цим на початку травня Кабмін підвищив граничні рівні торговельної надбавки до середньої роздрібної ціни на дизпаливо з 5 до 7 грн/літр, для бензинів – з 4,55 грн до 6,5 грн/літр.

Також нова версія постанови про держрегулювання містить норму, яка дозволяє нерегульовану ціну на преміальні марки при наявності у продажу стандартної марки. Водночас за наявності тільки преміальних марок на них поширюється норма про 5% від граничної ціни.

Автор: 

авто (4177) АЗС (1595) бензин (1111) ціни (3542) дизпаливо (1285)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+5
Яка "середня", що ви нарахували? Бензин на НПЗ значно дешевший, всі оці "1,3-1,9 євро" для роздрібних покупців, що найменше на третину складаються з місцевих акцизів і податків. А по собівартості польський бензин приблизно стільки ж коштує як і білоруський чи російський. А може і дешевше, через більш досконалу технологію.
Чи Ви дійсно важаєте що імпортери будуть для нас купляти бензин на заправках? )))
показати весь коментар
09.05.2022 21:57 Відповісти
+2
топлива на заправках хватает. они его придерживают. а очереди созданы искусственно.
на заправках обычно 6-8 колонок, а то и больше. а заправляют только на ОДНОЙ!!!!!
и всех…. и газ и бензин и дизель… в одну очередь на одну или двух колонках,
и все стоят в очередях на одну колонку!!!….
остальные колонки выключены или типа под спец транспорт… или под талоны.
от этого очереди.
показати весь коментар
09.05.2022 20:02 Відповісти
+2
все верно, только начнут с 50, а закончат 100))), никто его с европы везти сюда, себе в убыток не будет...
показати весь коментар
09.05.2022 20:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Понятно, что бы не шокировать народ, прибегаю к военному комунизму. Только топлива от этого становится еще меньше. В райцентрах продают на заправках бензин по 78, дизель по 82. Ограничения надо снять-через неделю топливо будет. Начнут с 50 грн и постпенно снизится до 36-42 за литр.
показати весь коментар
09.05.2022 19:50 Відповісти
топлива на заправках хватает. они его придерживают. а очереди созданы искусственно.
на заправках обычно 6-8 колонок, а то и больше. а заправляют только на ОДНОЙ!!!!!
и всех…. и газ и бензин и дизель… в одну очередь на одну или двух колонках,
и все стоят в очередях на одну колонку!!!….
остальные колонки выключены или типа под спец транспорт… или под талоны.
от этого очереди.
показати весь коментар
09.05.2022 20:02 Відповісти
все верно, только начнут с 50, а закончат 100))), никто его с европы везти сюда, себе в убыток не будет...
показати весь коментар
09.05.2022 20:43 Відповісти
У ЄС у роздріб 95-й коштує від 1,3 до 1,9 Євро в залежності від країни. Ще раз, це роздрібні ціни вже на АЗС. Візьмемо середню 1,6 та курс Євро у 32 грн., то це 51 грн./л.
показати весь коментар
09.05.2022 21:04 Відповісти
Яка "середня", що ви нарахували? Бензин на НПЗ значно дешевший, всі оці "1,3-1,9 євро" для роздрібних покупців, що найменше на третину складаються з місцевих акцизів і податків. А по собівартості польський бензин приблизно стільки ж коштує як і білоруський чи російський. А може і дешевше, через більш досконалу технологію.
Чи Ви дійсно важаєте що імпортери будуть для нас купляти бензин на заправках? )))
показати весь коментар
09.05.2022 21:57 Відповісти
Вы еще учтите, что это цена с местным НДС (18-23% в зависимости от страны) и акцизом, какие у нас отменены. Поэтому цены по 60- барыжничество чистой воды!
показати весь коментар
10.05.2022 11:41 Відповісти
Подозреваю проблема тут не в бензине, а в искусственном курсе гривни. Примерно то же самое происходит не только с топливом, но и с другими товарами - многих товаров просто нет в магазинах.
Нельзя сказать - курс стой, раз-два! Так не работает. Не может быть половина экономики быть уничтожена, при той же (а подозреваю и увеличившейся денежной массе), а курс удерживаться. Это гробит уцелевшуюся часть экономики.
Такая страусиная позиция наносит гораздо больше вреда, чем достаточно высокая инфляция. Тем более, что отпустить курс все равно прийдется, и тогда он отстрелит...
показати весь коментар
10.05.2022 03:05 Відповісти
І тут "********" ЗЕлені покидьки!!!
показати весь коментар
10.05.2022 08:19 Відповісти
Виходить що на справді уряд зовсім нічого не контролює.
показати весь коментар
10.05.2022 10:28 Відповісти
Шмыг, ну чего ты не следишь за ценами? У тебя что в кабмине бездельников мало которые только бумажки с места на место перекладывают? Пошили их на контроль, заодно и на откатах заработаешь! Мля, замкнутый круг… все только бабло рубить гаразды, расстреляли бы парочку бензиновых воротил за мародерство народа по закону военного времени- может другие бы обосрались…
показати весь коментар
10.05.2022 13:55 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 