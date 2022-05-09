Великі мережі АЗС обходять рішення уряду про обмеження цін на бензин та дизпаливо, – ЗМІ

Цілий ряд великих мереж АЗС на тлі дефіциту та ажіотажного попиту продають пальне на 5-20% дорожче встановлених Кабміном граничних цін.

Переважно, мережі використовують для обходу рішення уряду свої корпоративні додатки, пише галузеве видання enkorr.

Так, мережа "БРСМ-Нафта" зняла цінники зі стел деяких окремих АЗК, що мало би означати про відсуніть пального. Однак у додатку мережі на цій же станції купити пальне можна, проте за вищою ціною.

Зокрема, "звичайний" бензин А-92 у додатку "БРСМ Plus" сьогодні можна придбати за 43,99 грн/л, що на 17% дорожче від встановленої Мінекономіки граничної ціни для бензинів (37,69 грн/л) на другу декаду травня.

Ціни для "преміального" пального і дизпалива в додатку вищі на 18-19%. Теоретично мережа "БРСМ" могла б працювати за такими цінами, якби разом з преміум-пальним вона реалізувала марки "звичайного". Але вони в корпоративному додатку мережі відсутні.

За схожою схемою працює і мережа UPG. Так, вчора UPG продавала бензин через свій додаток за 46 грн/л, тоді як на стелі було вказано ціну 39,10 грн/л. Наразі функція "Купити пальне" через додаток UPG уже недоступна.

У мережі ANP, яка входить до групи "Приват" Ігоря Коломойського та партнерів, перша заправка в об’ємі до 20 л здійснюється за "граничною" ціною, а додатковий обсяг пропонується придбавати через корпоративний додаток дорожче від граничних цін на 3-11%.

Видання відзначає, що також зростає кількість випадків відкритої торгівлі за спекулятивними цінами, однак здебільшого йдеться про невеликі мережі або поодинокі станції. Так, на станції Energi PLUS під Києвом дизпальне можна купити за 69 грн/л, бензин марки А-95+ – за 58,50 грн/л, а на АЗК столичної мережі "Авантаж" на Одеській трасі в Чабанах дизпальним сьогодні можна було заправитись за 54,95 грн/л.

Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль в оприлюдненому сьогодні інтерв’ю висловив переконання, що запроваджені урядом обмеження цін на пальне працюють.

"Поки що ми лишаємо контроль для того, щоб унеможливити якісь змови і зловживання, заробляння на війні. У нас немає держрегулювання, у нас є регулювання націнки, і ми контролюємо формулу, тобто ми контролюємо націнку на собівартість, щоб не було зловживання від постачальників", – сказав голова уряду.

Як повідомлялося, Міністерство економіки 5 травня оприлюднило граничні ціни на пальне на середину травня: ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 37,69 грн/літр, на "звичайне" дизпаливо – 42,63 грн/літр. Водночас преміальні марки пального можуть реалізовуватись з 5%-вою надбавкою: бензин А-95 – за 39,57 грн/л, дизпальне – за 44,76 грн/л.

Перед цим на початку травня Кабмін підвищив граничні рівні торговельної надбавки до середньої роздрібної ціни на дизпаливо з 5 до 7 грн/літр, для бензинів – з 4,55 грн до 6,5 грн/літр.

Також нова версія постанови про держрегулювання містить норму, яка дозволяє нерегульовану ціну на преміальні марки при наявності у продажу стандартної марки. Водночас за наявності тільки преміальних марок на них поширюється норма про 5% від граничної ціни.