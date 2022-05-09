Євросоюз може затвердити санкції проти російської нафти менш ніж за добу, – Стефанішина

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявляє, що ухвалення рішення про ембарго на російські нафтопродукти з боку Європейського союзу буде ухвалено менш ніж за 24 години.

Про це Стефанішина заявила в ефірі національного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Малоймовірним ще 30 днів тому виглядало можливе ембарго на нафтопродукти з боку Європейського союзу. Сьогодні ми очікуємо, що це рішення буде ухвалено менш ніж за 24 години", – сказала Стефанішина.

Вона наголосила, що на даний момент Україна творить історію не лише своєї країни, тому що за останні кілька місяців західні країни ухвалили дуже багато проривних рішень, які не приймалися десятиліттями.

Раніше повідомлялося, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідає Будапешт для зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Перед цим у понеділок голова МЗС Угорщини Петер Сіярто вчергове заявив, що країна не підтримає запровадження нафтового ембарго проти Росії попри складні переговори, які тривають з минулого тижня, і запропоновані їй поступки.

Вже майже тиждень посли ЄС обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій. Він передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти.

Минулої п'ятниці прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країні потрібно п'ять років для відмови від російської нафти. Він також заявив, що відкидає нинішні пропозиції ЄС щодо заборони на постачання російської нафти до ЄС.

Водночас, за даними агентства Bloomberg, що у ЄС пропонують надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року. При цьому, за пропозицією Єврокомісії, решті країн союзу доведеться відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року. Угорщина ж стверджує, що їй потрібно 5 років.

Зазначимо, що шостий пакет санкцій проти РФ передбачає нафтове ембарго проти РФ, заборону перевезення і страхові послуги для перевезення російської нафти, заборону мовлення трьох державних телеканалів, а також відключення "Сбербанку" і ще двох банків від SWIFT.