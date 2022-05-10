Нацбанк заборонив купувати акції з карток українських банків за кордоном

Національний банк України вніс зміни до чинних валютних обмежень з метою мінімізувати можливості непродуктивного відпливу капіталу з країни.

Як повідомляє пресслужба регулятора, зокрема Національний банк дозволив іноземним інвесторам переказувати за кордон кошти, отримані після 1 квітня 2023 року у зв’язку з проведеною виплатою погашення або сплатою доходу за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) України.

Очікується, що це спрятиме підвищенню зацікавленості нерезидентів у купівлі ОВДП, зокрема за кошти, отримані від планових погашень та виплат доходу.

Також Національний банк дозволив здійснювати перекази за кордон з метою виплати аліментів.

Водночас НБУ тимчасово заборонив розрахунки за кордоном з метою купівлі цінних паперів, акцій, облігацій та сплати брокерських послуг за цими операціями, що здійснюються з використанням карток, емітованих українськими банками.

"Відповідні зміни спрямовані обмежити непродуктивний відплив капіталу та захистити міжнародні резерви України", – йдеться у повідомленні.

При цьому, зміни не стосуються використання платіжних карток за кордоном та в Україні для розрахунків із метою оплати вартості будь-яких інших товарів, робіт та послуг. Вони й надалі можуть здійснюватися без обмежень.

Крім того, Нацбанк припиняє проведення щоденних безготівкових операцій із купівлі-продажу валюти в євро та проводитиме такі операції виключно в доларах США. Вони здійснюватимуться як на умовах "тодˮ (у звичайному режимі), так і на умовах "томˮ (лише з метою задоволення потреб оборони).

Регулятор нагадав, що до початку повномасштабного нападу РФ на Україну центробанк проводив операції з купівлі-продажу валюти з банками лише в доларах США.

Також визначено, що банк матиме змогу проводити операції з НБУ із купівлі та продажу іноземної валюти у випадку, якщо упродовж 10 календарних днів, що передують дню звернення до НБУ, він жодного разу не порушував ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції.

Водночас Нацбанк дозволив громадянам продавати банківські метали з фізичною поставкою або без фізичної поставки банкам.

Відповідні зміни внесені постановою правління НБУ від 9 травня 2022 року № 96 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18", та набирають чинності з 10 травня.

Як повідомлялося, раніше Нацбанк обмежив операції фізосіб з придбання активів, які безпосередньо конвертуються (обмінюються) на грошові кошти та належать до операцій "quasi cash", в тому числі криптовалют.