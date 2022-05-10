Конгрес США збільшить пакет допомоги Україні та союзникам до $40 мільярдів, – Reuters (оновлено)

Демократи в Конгресі США погодилися надати Україні додаткову допомогу в розмірі $39,8 млрд, що майже на $7 млрд більше, ніж раніше просив президент Джо Байден.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Нова пропозиція передбачає додаткові $3,4 млрд на військову допомогу та $3,4 млрд на гуманітарну допомогу.



Пропозиція щодо додаткового фінансування, пов’язаного з COVID-19, яку деякі демократи хотіли поєднати з надзвичайним фінансуванням України, буде розглядатися окремо.

За даними Голосу Америки, голосування за цей пакет допомоги у Палаті представників може відбутися вже сьогодні.

Напередодні президент Джо Байден заявив, що його адміністрація майже повністю вичерпала свої повноваження для відправки зброї та іншої військової техніки із запасів Пентагону.

Держсекретар Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін виступили з аналогічним зверненням до законодавців, закликавши їх ухвалити рішення до 19 травня, коли, як вони очікують, наявні можливості надавати військову допомогу Україні будуть повністю вичерпані.

Як повідомлялося, адміністрація Байдена ініціювала бюджетний запит, що передбачає надання $33 мільярдів додаткової допомоги через вторгнення РФ в Україну. Cпікерка Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі напередодні зазначала, що американські законодавці мають ухвалити цю ініціативу до кінця травня.

Запит включає понад $20 мільярдів для надання нової військової допомоги та допомоги у сфері безпеки, $5 мільярдів з цієї суми пропонується спрямувати на передачу зброї та обладнання Україні із запасів США, $6 мільярдів – на ініціативу допомоги Україні в сфері безпеки та $4 мільярди – на програму Держдпепу з фінансової допомоги іншим державам.

Крім того, бюджетний запит також передбачає виділення $8,5 млрд прямої економічної допомоги уряду України та $3 мільярди на гуманітарну та продовольчу допомогу.