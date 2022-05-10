Польська залізниця назвала головною проблемою для вивозу агропродукції з України санітарний контроль

Польська вантажна залізнична компанія Cargo вважає основною проблемою для транспортування аграрної продукції з України проходження санітарно-ветеринарного контролю на кордоні, адже на польському боці задіяні ще не всі перевантажувальні потужності оператора ширококолійної лінії PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa (PKP LHS).

Про це йдеться у відповіді пресслужби PKP SA на інформаційний запит видання Rail.insider.

Прес-секретар PKP SA Міхал Стілгер зазначив, що PKP перебуває в постійному контакті з "Укрзалізницею" і на постійній основі аналізує ситуацію на кордоні.

Він пояснив, що за технічну сторону обслуговування вантажних перевезень у групі PKP відповідають компанії PKP Cargo та PKP LHS, а також їхні "дочірні компанії та інші пов’язані організаційні одиниці".

"З точки зору PKP Cargo великим викликом у зв’язку зі збільшенням перевезень зерна є можливості перевірки ветеринарними службами на кордоні. Це випливає з наявних процедур – без згоди цих служб на територію Польщі не може потрапляти вантаж з зерном чи іншою сільськогосподарською продукцією, незалежно від її розміру", – повідомив Міхал Стілгер.

Він наголосив, що PKP LHS перебуває в постійному цілодобовому зв’язку з представниками "Укрзалізниці" щодо поточної ситуації та планування перевезень.

"Нагромадження вантажів на Західній Україні стало наслідком перенаправлення всіх перевезень, які раніше здійснювалися морським транспортом, на залізницю, а також вантажів, які внаслідок війни знаходяться на портових складах. PKP LHS має місця, пристосовані для ефективного перевантаження цих вантажів, а також постійну базу партнерів, які надають автомобільний або залізничний рухомий склад для подальших перевезень після перевантаження з вагонів широкої колії. Потужності всіх перевантажувальних терміналів ще не повністю задіяні", – наголосили в компанії.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" з 6 травня обмежила вантажні перевезення у напрямку прикордонного переходу Ізов на кордоні з Польщею.

Минулого тижня "Укрзалізниця" також запровадила ряд конвенцій на перевезення до Молдови, Румунії та Угорщини. В компанії пояснювали, що станом на 4 травня до прикордонних переходів прямували 30,53 тис. вагонів, а черги на кордоні сягали 35 діб.

За даними "Укрзалізниці", на польському напрямку нйбільше вагонів накопичилося саме на переході Ізов-Грубешув (9 953 вагони), черга тут станом на початок травня сягала 19 діб.