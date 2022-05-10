Угорщина підтвердила прогрес у переговорах про санкції проти російської нафти

Переговори прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з президенткою Європейської комісії щодо запропонованих санкцій проти імпорту російської нафти досягли прогресу, водночас прориву не відбулося.

Про це пише Bloomberg.



Орбан блокує санкції ЄС, посилаючись на залежність Угорщини від російських енергоносіїв.



"Ми досягли певного прогресу, можна сказати, що зробили невеликий крок вперед. Однак потрібно зробити ще багато, щоб ми потенційно змінили свою позицію", – заявив міністр закордонних справ Петер Сіярто після завершення переговорів.

Як повідомлялося, за підсумками візиту до Будапешта фон дер Ляйєн підтвердила, що метою візиту було обговорення шостого пакету санкцій ЄС, ухвалення якого блокує влада Угорщини.

"Сьогоднішня вечірня дискусія з прем’єр-міністром Віктором Орбаном була корисною для прояснення питань, пов’язаних із санкціями та енергетичною безпекою. Ми досягли прогресу, але потрібна подальша робота. Я скликаю консультацію з регіональними гравцями, щоб посилити регіональну співпрацю з нафтової інфраструктури", – написала вона за підсумками переговорів на своїй сторінці у Twitter.

раніше у понеділок, 9 травня, голова МЗС Угорщини Петер Сіярто вчергове заявив, що країна не підтримає запровадження нафтового ембарго проти Росії попри складні переговори, які тривають з минулого тижня, і запропоновані їй поступки.

Вже майже тиждень посли ЄС обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій. Він передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти.

Минулої п'ятниці прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країні потрібно п'ять років для відмови від російської нафти. Він також заявив, що відкидає нинішні пропозиції ЄС щодо заборони на постачання російської нафти до ЄС.

Водночас, за даними агентства Bloomberg, що у ЄС пропонують надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року. При цьому, за пропозицією Єврокомісії, решті країн союзу доведеться відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року. Угорщина ж стверджує, що їй потрібно 5 років.

Зазначимо, що шостий пакет санкцій проти РФ передбачає нафтове ембарго проти РФ, заборону перевезення і страхові послуги для перевезення російської нафти, заборону мовлення трьох державних телеканалів, а також відключення "Сбербанку" і ще двох банків від SWIFT.