Українська IT-індустрія забезпечила рекордні $2 мільярди експортних надходжень в умовах війни

Українська ІТ-індустрія забезпечила $2 млрд експортних надходжень в умовах війни за перший квартал 2022 року, що на 28% більше ніж за аналогічний період 2021 року ($1,44 млрд).

Про це повідомляє Асоціація IT Ukraine із посиланням на дані Національного банку.

Зазначається, що стрімке зростання індустрії продовжувалось до самої війни і в лютому 2022 року досягло найвищого за всю історію українського ІТ-ринку щомісячного показника експорту – $839 млн, що на 43% більше ніж у 2021 році ($480 млн).

"У нових військових реаліях індустрії вдалося консолідуватися та швидко переформатуватися завдяки антикризовим бізнес-планам. Більшість компаній зберегли клієнтів та обсяги своїх контрактів. Завдяки цьому, галузь залишається фінансово стабільною, забезпечує регулярні валютні надходження до економіки України і державного бюджету, та сплачує податки наперед", – йдеться у повідомленні.

Так, у березні 2022 року українська ІТ-галузь зберегла 96% обсягу експорту ком’ютерних послуг ($522 млн) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року ($546 млн).

"Обумовлене війною скорочення валютної виручки у березні лише на 38% у порівнянні з рекордним показником зростання лютого, а також з рівнем падіння інших експортних галузей на 50-60%, демонструє, насправді, запас стійкості ІТ-індустрії", – наголосили в Асоціації.

За її даними, вже під час війни 77% ІТ-компаній залучили нових клієнтів. Із них 56% очікує цьогоріч зростання на 5-30%.